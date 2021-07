Demon Slayer: Gameplay-Material aus PlayStation 5-Version präsentiert

„Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles“ erscheint unter anderem für PS4 und PS5.

Zuletzt berichteten wir euch davon, dass die Veröffentlichung des kommenden Anime-Videospiels „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles“ mittlerweile auch für den Westen bestätigt wurde. Nun präsentierten die Macher erstes Gameplay-Material aus der PlayStation 5-Version des Games, wie Gematsu meldet.

Demon Slayer: PS5-Version zeigt sich in Gameplay-Video

Besagte Präsentation fand letztes Wochenende im Rahmen des Aniplex Online Fest 2021 statt. Hierbei handelt es sich um ein digitales Festival, das diverse Produktionen in den Fokus rückt, an denen Aniplex derzeit involviert ist. Neben dem „Demon Slayer“-Game ging es unter anderem auch um den kommenden Anime-Kinofilm „Sword Art Online: Progressive“ sowie um Neuigkeiten zum Anime-Projekt „Fate/Grand Order – Final Singularity“.

Zu sehen sind gut fünf Minuten Gameplay-Material zu „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles“ (von 5:10:12 bis 5:15:55), das einen Tag-Team-Kampf zwischen Tanjiro Kamado („Hinokami Kagura“) und Murata gegen Kyojuro Rengoku und Shinobu Kocho zeigt.

Im kommenden „Demon Slayer“-Videospiel wird es möglich sein, die Geschichte der 1. Staffel der Anime-Serie sowie die Handlung des Anime-Kinofilm im sogenannten Adventure Mode nachzuspielen. Darüber hinaus ist ebenfalls ein Versus Modue verfügbar, in dem insgesamt 18 Charaktere zur Verfügung stehen, von denen einige auch aus dem Spin-off „Chuukou Ikkan!! Kimetsu Gakuen Monogatari“ stammen. Zudem wurde ein Onlinemodus für zwei Spieler bestätigt.

Zum Thema: Demon Slayer: CyberConnect2 stellt den nächsten Charakter für das Actionspiel vor

„Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles“ erscheint am 15. Oktober 2021 in Deutschland für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC (via Steam). Der Titel wird sowohl in einer Standard-Version (physisch + digital) als auch einer Digital Deluxe Edition verfügbar sein.

Wie gefallen euch die PS5-Spielszenen aus dem kommenden „Demon Slayer“-Videospiel?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Demon Slayer