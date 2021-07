A Plague Tale Innocence: Hinweis für PS5-Upgrade – So behaltet ihr den Speicherstand

"A Plague Tale Innocence" ist ein Teil des neusten PS Plus-Angebotes.

„A Plague Tale Innocence“ wurde als PS5-Version veröffentlicht. Und Spieler, die eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft besitzen, können das komplette Spiel ohne Zusatzkosten herunterladen. „A Plague Tale Innocence“ ist ein Teil des PS Plus-Angebotes für Juli 2021, das heute freigeschaltet wurde.

Falls ihr hingegen die PS4-Version besitzt, solltet ihr beim Upgrade etwas beachten. Denn wenn ihr auf eure Cloud-Speicherstände zugreifen möchtet, müsst ihr „A Plague Tale Innocence“ auf der Last-Gen-Konsole zunächst mit einem Update auf den neusten Stand bringen. Erst danach könnt ihr den Fortschritt auf der PS5 nutzen.

Bei den Xbox-Versionen läuft es etwas anders, da der Fortschritt dort automatisch von der Xbox One auf die Xbox Series X/S übertragen wird.

If you’ve played #APlagueTale: Innocence and are about to dive back into your save on next-gen:

– PS4 to PS5: make sure to download the latest patch on PS4 before starting on PS5 to get your cloud save.

– Xbox One to Xbox Series: automatic cross-progression.

— A Plague Tale (@APlagueTale) July 5, 2021