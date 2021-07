Der Herr der Ringe Gollum: Umgebungen, Charaktere und Gameplay-Details im neuen Video

Mit "The Lord of the Rings: Gollum" erwartet euch ein Stealth-Spiel mit Parkour-Elementen.

Zu „Der Herr der Ringe Gollum“ wurde ein neues Video veröffentlicht, in dem der Producer Harald Riegler einige Einblicke in das Spiel gewährt. Während umfangreiche Gameplay-Szenen nicht erwartet werden sollten, erhaltet ihr einige Infos zur Geschichte, zu den Umgebunden und zu den auftauchenden Charakteren. Anschauen könnt ihr euch den Clip unterhalb dieser Zeilen.

Detaillierte Umgebunden versprochen

„Von seiner Zeit in den Sklavengruben des Dunklen Turms bis hin zu seinem Aufenthalt bei den Elben im Düsterwald, Gollum kriecht, schleicht und trickst sich seinen Weg vorbei an originalgetreuen, detaillierten Umgebungen, von denen einige noch nie so ausführlich zu sehen waren“, so Harald Riegler, Producer at Daedalic Entertainment.

Auch zum allgemeinen Gameplay werden im Video einige Worte verloren. So heißt es: „The Lord of the Rings: Gollum ist ein cineastisches Stealth-Action-Adventure. Es mischt Stealth- und Parkour-Gameplay und nutzt Deadalics Expertise in der Entwicklung fesselnder Geschichten.“

Laut Riegler haben sich die Entwickler bei der Produktion des Spiels sehr genau an den Beschreibungen der Bücher orientiert. Das gelte zum Beispiel für Saurons Mund, den Befehlshaber von Barad-Dur, der stets im Auftrag seines dunklen Herrschers intrigiert. Im Spiel werde das Gesicht erstmals zu sehen sein. Weitere Details liefert das Video.

Bis ihr das fertige Gollum-Abenteuer in den Händen halten könnt, vergeht noch reichlich Zeit. Zu einem nicht näher benannten Zeitpunkt im Herbst 2022 soll der Titel auf den Markt gebracht werden. Unterstützt werden die New-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X/S, die Last-Gen-Hardware PS4 und Xbox One sowie der PC. Weitere Meldungen zum Spiel sind in unserer „Der Herr der Ringe: Gollum“-Übersicht zusammengefasst.

