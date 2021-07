Final Fantasy XVI: Arbeiten gehen voran – Englische Sprachaufnahmen fast abgeschlossen

"Final Fantasy XVI" macht große Fortschritte.

Zu den ersten großen Third-Party-Titeln, die im vergangenen Jahr für die PlayStation 5 angekündigt wurden, gehörte unter anderem das Japano-Rollenspiel „Final Fantasy XVI“ aus dem Hause Square Enix.

Wie es in der offiziellen Ankündigung unter anderem hieß, entsteht das Rollenspiel-Abenteuer unter der Aufsicht des Produzenten Naoki Yoshida, der zuletzt dem Online-Rollenspiel „Final Fantasy XIV“ zu einem zweiten Frühling verhalf. Im Rahmen des aktuellen „Letter from the Producer“-Livestreams ging Yoshida etwas näher auf die Arbeiten an „Final Fantasy XVI“ ein und versicherte, dass das ambitionierte Projekt große Fortschritte macht.

Darüber hinaus wurde darauf hingewiesen, dass die Arbeiten an den englischen Sprachaufnahmen so gut wie abgeschlossen sind. Unklar sei allerdings noch, ob „Final Fantasy XVI“ zu den Titeln gehören wird, die auf der diesjährigen Tokyo Game Show zu sehen sein werden.

Die weiteren Aussagen von Naoki Yoshida haben wir nachfolgend für euch zusammengefasst.

Wann „Final Fantasy XVI“ im Endeffekt das Licht der Welt erblicken wird, ist weiter unklar.

FINAL FANTASY 16 UPDATES FROM YOSHI-P

-Voice recording for the ENGLISH version is almost complete

-All scenarios set in stone

-Development going well, but they might not be able to show it at TGS

-He wants to show it at utmost quality so people can watch and think „INSTANT BUY!“ pic.twitter.com/YrL5ktKeDp

