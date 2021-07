Warframe: The New War – Enthüllungstermin der neuen Erweiterung steht

Mit der TennoCon 2021 kehrt an diesem Wochenende das jährliche Event für die "Warframe"-Community zurück. Genutzt wird die Veranstaltung unter anderem, um die bereits vor einer ganzen Weile angekündigte "The New War"-Erweiterung zu präsentieren.

"Warframe": Die nächste Erweiterung steht in den Startlöchern.

Seit dem offiziellen Release wird der Multiplayer-Shooter „Warframe“ in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen mit neuen Inhalten und Features bedacht.

Geht es um die „The New War“ genannte Erweiterung, dann wurde der „Warframe“-Community bisher jedoch einiges an Geduld abverlangt. Schließlich wurde diese bereits im Jahr 2018 angekündigt, ohne dass uns bis heute konkrete Details oder gar erstes Gameplay-Material erreichte. Wie die verantwortlichen Entwickler von Digital Extremes bekannt gaben, wird es in dieser Woche aber endlich so weit sein.

Offizielle Enthüllung am Wochenende

So wird das kanadische Studio den diesjährigen Ableger der TennoCon nutzen, um uns einen ausführlichen Blick auf „The New War“ zu ermöglichen und erste Spielszenen aus der Erweiterung zu präsentieren. Starten wird die TennoCon 2021 am Samstag, den 17. Juli 2021 um 23 Uhr unserer Zeit. Neben der offiziellen Enthüllung von „The New War“ wird zudem eine ausführliche Frage-und-Antwort-Runde mit den Entwicklern versprochen.

Spekuliert wird, dass die TennoCon 2021 des Weiteren genutzt wird, um über die nächsten Updates zu sprechen, mit denen beispielsweise neue Gebiete, Warframes oder Mechaniken den Weg in den Multiplayer-Shooter finden könnten. Spätestens am Wochenende wissen wir mehr.

„Warframe“ ist in Form eines Free2Play-Titels für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich.

