Star Wars: EA stellt Ankündigungen in Aussicht und bittet um Geduld

Arbeitet Respawn Entertainment an einem Sequel zu "Star Wars Jedi: Fallen Order"?

In der Vergangenheit wurden die Entwickler von Respawn Entertainment immer wieder mit einem möglichen Nachfolger zu „Star Wars Jedi: Fallen Order“ in Verbindung gebracht.

Wer damit gerechnet haben sollte, dass dieser im Rahmen des „EA Play 2021“-Events in der kommenden Wochen angekündigt beziehungsweise enthüllt werden könnte, sollte seine Erwartungen zurückschrauben. Wie Electronic Arts im Vorfeld des Events bekannt gab, dürfen sich die Spieler zwar auf die Ankündigung und Präsentation diverser Titel freuen, Neues zu „Star Wars“ wird es auf dem „EA Play 2021“-Event allerdings nicht geben.

Stattdessen werden wir uns noch bis zum kommenden Jahr gedulden müssen, da im weiteren Verlauf des Statements „Star Wars“-Ankündigungen für das Jahr 2022 angedeutet wurden. „Wir werden am 22. Juli keine neuen Star Wars-Spiele bei EA Play Live zeigen… aber wir alle freuen uns darauf, nächstes Jahr mit euch zu feiern, wenn wir unsere Vision für die weit, weit entfernte Galaxis teilen!“, so der Publisher.

Zum Thema: EA Play Live: Mit Dragon Age und Mass Effect? Statement von BioWare

In den vergangenen Wochen wurde bereits bestätigt, dass neben „Star Wars“ auch „Dragon Age“ und „Mass Effect“ einen Bogen um das „EA Play 2021“-Event machen werden. Als sicher gilt hingegen, dass das zuletzt immer wieder durch die Gerüchteküche geisternde Comeback von „Dead Space“ auf dem Event angekündigt wird.

In der kommenden Woche erfahren wir mehr.

We won’t be showing any new Star Wars games at EA Play Live on July 22nd…but all of us look forward to celebrating with you next year when we share our vision for the Galaxy far, far away!

— EA Star Wars (@EAStarWars) July 15, 2021