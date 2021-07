Insurgency Sandstorm: Registrierung für Closed Beta auf PS5 und PS4 möglich

Konsolenspieler können bald an einer geschlossenen Beta von "Insurgency Sandstorm" teilnehmen. Bewerbungen werden seit dieser Woche angenommen.

Die Konsolenversion von "Insurgency Sandstorm" wird einem geschlossenen Betattest unterzogen.

Von „Insurgency Sandstorm“ haben wir schon eine Weile nichts mehr gehört. Doch eingestellt wurde die Konsolenversion längst nicht. Stattdessen bereiten sich die Entwickler auf eine geschlossene Beta vor, an der ihr teilnehmen könnt. Bewerbungen werden bereits angenommen.

„Meldet euch für die Chance an, einer der ersten zu sein, die in unserer Closed Beta Insurgency Sandstorm auf Konsolen spielen. Mit eurer Hilfe und eurem Feedback werden wir das Spiel zum besten machen, das es sein kann“, so die Macher.

Falls ihr an der Beta von „Insurgency Sandstorm“ teilnehmen möchtet, solltet ihr einen Discord-Account haben und den Nicknamen bei der Registrierung angeben. Damit werden eure Chancen erhöht.

„Bitte denkt daran, dass ihr, wenn ihr zur Beta eingeladen werdet, ein NDA unterschreiben müsst und den Inhalt der Beta mit niemandem außerhalb der Beta besprechen dürft“, so der weitere Hinweis. Bevor ihr mit der Registrierung fortfahrt, müsst ihr entsprechend die Geheimhaltungsvereinbarung lesen und akzeptieren.

Weitere Voraussetzungen:

Ihr müsst 18 Jahre alt oder älter sein. Ihr müsst eine Konsole besitzen (PS5, Xbox Series S/X, PS4 oder Xbox One). Ihr müsst Englisch sprechen, um dem Entwicklungsteam Feedback geben zu können.

Falls ihr all diese Bedingungen erfüllt, könnt ihr euch auf dieser Seite für die geschlossene Beta von „Insurgency Sandstorm“ registrieren.

Die PC-Version von „Insurgency Sandstorm“ wurde damals recht positiv aufgenommen. 30 Tests führten zu einem Metascore von 78. Auch die User zeigten sich zufrieden. Der entsprechende Score liegt basierend auf 200 Ratings bei einer 8.2. Unsere bisherigen Meldungen zum Spiel findet ihr in unserer Übersicht zu „Insurgency Sandstorm“.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Insurgency: Sandstorm