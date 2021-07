Fall Guys: Crossover-Events mit Ratchet & Clank angekündigt – Diese Inhalte warten

Wie bekannt gegeben wurde, starten in der Welt von "Fall Guys: Ultimate Knockout" in Kürze von "Ratchet & Clank" inspirierte Crossover-Events. Wir verraten euch, welche exklusiven Inhalte von euch freigeschaltet werden können.

"Ratchet & Clank" machen in Kürze "Fall Guys: Ultimate Knockout" unsicher.

Mit „Jungle Adventure“ startete in dieser Woche bereits die mittlerweile fünfte Season des etwas anderen Battle-Royal-Titels „Fall Guys: Ultimate Knockout“, die verschiedene neue Inhalte mit sich bringt.

Bei der neuen Season bleibt es allerdings nicht. Stattdessen kündigte Mediatonic heute gleich zwei Crossover-Events an, die von „Ratchet & Clank“ inspiriert wurden. Geboten werden zwei zeitlich begrenzte Events, in denen ihr Punkte sammeln und diese anschließend in exklusive Belohnungen investieren könnt.

Zum Thema: Fall Guys: Dschungel-Dome mit neuen Runden – Details und Videos

Welche Inhalte im Detail auf euch warten, verrät euch ein Blick auf die folgende Übersicht. So viel vorweg: Allzu viel Zeit solltet ihr euch im Rahmen der zeitlich begrenzten Events nicht lassen, wenn ihr euch wirklich alle Belohnungen sichern möchtet.

Limitiertes Ratchet-Event – 26. Juli bis 1. August 2021

Ratchet Banner: 600 Punkte

Lombax Muster: 1000 Punkte

Ratchet Kostüm (Untere Hälfte): 1600 Punkte

Groovitron Emote: 2000 Punkte

Ratchet Kostüm (Obere Hälfte): 3200 Punkte

Limiertes Clank-Event – 6. bis 15. August 2021

Clank Banner: 600 Punkte

Clank Muster: 1000 Punkte

Clank Kostüm (Untere Hälfte): 1600 Punkte

Clank’s Laugh Emote: 2000 Punkte

Clank Kostüm (Obere Hälfte): 3200 Punkte

