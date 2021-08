PlayStation: Sony verbietet Custom-Controller von McDonalds

Eigentlich wollten die Verantwortlichen von McDonalds zum 50-jährigen Jubiläum eine limitierte Anzahl an modifizierten PS5-Controllern verlosen. Weil die Exemplare nicht von offizieller Seite genehmigt wurden, muss darauf jedoch verzichtet werden.

Sony Interactive Entertainment macht McDonalds einen Strich durch die Rechnung.

Um das 50-jährige Jubiläum von McDonalds in Australien zu feiern, haben die Verantwortlichen der Fast Food-Kette modifizierte DualSense-Controller hergestellt. Diese sollten eigentlich an insgesamt 50 Zuschauer mehrerer Twitch-Streams verlost werden.

Daraus wird jedoch nichts: Gegenüber der australischen Gaming-Seite Press Start erklärte McDonalds, dass die limitierten Controller nicht von Sony genehmigt wurden und sie deshalb nicht verlost werden dürfen. Die Jubiläumswoche muss demzufolge auf einen unbekannten Zeitpunkt verschoben werden. Statt einem DualSense-Controller mit gewöhnungsbedürftigem Design dürfen sich die Gewinner lediglich über Kapuzenpullover und Abo-Geschenke bei verschiedenen Twitch-Streamern freuen.

Hier könnt ihr das Statement von Mcdonalds nachlesen: „Sony PlayStation hat die Verwendung seines Controllers in Werbematerialien im Zusammenhang mit dem geplanten Stream-Week-Event nicht genehmigt und wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten. Die McDonald’s Stream Week wurde verschoben und die Sony PlayStation-Controller werden nicht in das Giveaway einbezogen.“

Ein sehr spezielles Design

Ein Foto des besagten DualSense-Controllers könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Dort sehen wir das Gamepad der PS5 im unverkennbaren McDonalds-Design. Auf der linken Seite sehen wir eine Pommes-Portion, während auf der rechten Seite ein Big Mac abgebildet ist. Auf dem Touchpad erkennen wir wiederum das allseits bekannte Logo.

Offiziell wird der PS5-Controller neben der weißen Standard-Variante mittlerweile in zwei weiteren Farben angeboten. Seit Juni habt ihr die Möglichkeit, den innovativen DualSense in Midnight Black und Cosmic Red zu erwerben.

Der DualSense-Controller kommt bei den Spielern jedenfalls hervorragend an, weshalb selbst Xbox-Oberhaupt Phil Spencer kürzlich eine Überarbeitung des hauseigenen Gamepads andeutete. Was genau er dazu mitgeteilt hat, erfahrt ihr in diesem Artikel.

