Axiom Verge 2: Breach-Mechanik erlaubt die Reise in eine andere Dimension – Neuer Trailer

Die Verantwortlichen von Thomas Happ Games haben einen neuen Trailer zu dem Metroidvania "Axiom Verge 2" enthüllt. Mit diesem stellt man uns die "Breach"-Mechanik vor, die einen in eine alternative Dimension reisen lässt.

In diesem Sommer wird das Metroidvania „Axiom Verge 2“ für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Nintendo Switch und den PC (via Epic Games Store) erscheinen. Mit einem neuen Trailer stellen uns die Verantwortlichen von Thomas Happ Games eine neue „Breach“-Mechanik vor, die einen in eine alternative Dimension schickt.

Zwei Welten, ein Abenteuer

Bei dem Riss handelt es sich um eine Region des Raumes, der lange für unpassierbar galt und die Bewohner Sudras vor dem äußeren Universum schützte. Im ersten Teil konnte jemand namens Athetos diesen Riss durchreisen und Sudra gefangen halten. Nun werden beide Welten in „Axiom Verge 2“ miteinander verbunden, um den Spielern eine nicht-lineare Erkundung zu ermöglichen.

Die Spieler können den Riss betreten und verlassen und die Welt entdecken, die an die Überwelt gebunden ist. Selbstverständlich wird es Geheimnisse geben, die nur in der jeweiligen Welt gefunden werden können. Dafür wird man hin und wieder auch den Riss durchschreiten müssen, um an den entsprechenden Ort zu gelangen.

Letztendlich bekommen die Spieler zwei Spiele in einem geboten, was laut den Entwicklern auch ein immenses Unterfangen ist. Die Interaktion der beiden Welten ist jedoch die größere Herausforderung, da die Verbindungen kohärent sein müssen. Somit sollte man sich den neuen Trailer anschauen, um einen Eindruck von der Spielmechanik zu erhalten.

