The Witcher: Das müsst ihr zur ersten Folge von Staffel 2 wissen

In einem aktuellen Twitter-Beitrag von "Netflix Geeks" spricht die Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich über die Eröffnungsfolge der zweiten "The Witcher"-Staffel. Was genau ihr davon erwarten könnt, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Die "The Witcher"-Serie geht im Dezember in die zweite Runde.

Der neueste Beitrag eines Twitter-Accounts von Netflix verrät, welche Themen in der ersten Episode von Staffel 2 behandelt werden. Wie schon bekannt wird die Eröffnungsfolge dazu genutzt, um eine weitere Kurzgeschichte des polnischen Schriftstellers Andrzej Sapkowski zu erzählen.

Die Kurzgeschichte „A Grain of Truth“ wird erzählt

Dabei handelt es sich um „A Grain of Truth“, die aus der ersten Geralt Saga namens „Der letzte Wunsch“ (1993) stammt. Hier wird erzählt, wie der bekannte Hexer dem verfluchten Nivellen begegnet. Der Herrenhaus-Besitzer wurde wegen einer verwerflichen Tat in ein bärenartiges Monster verwandelt. Diese Figur wird von Kristofer Hivju gespielt, den manche von euch aus „Game of Thrones“ kennen werden. Dort ist er in der Rolle von Tormund Riesentod zu sehen.

Die Folge wird primär dazu genutzt, Nivellens Charakter und seine Vorgeschichte zu erforschen. Auch Cintra-Prinzessin Ciri wird in der ersten Folge vorkommen, die weiterhin von Freya Allan verkörpert wird.

Im Vorhinein gab es bereits mehrere Andeutungen hinsichtlich der bekannten Kurzgeschichte. Lauren Schmidt Hissrich spricht deshalb vom „am schlechtesten gehüteten Geheimnis“, das sie bisher hatten. Sie freut sich jedenfalls darüber, weil eine weitere Adaption einer Kurzgeschichte für lange Zeit fraglich war.

So beschreibt die Showrunnerin die erste Folge: „Es ist wirklich der perfekte Auftakt für die zweite Staffel, weil es um die Familie geht. Es geht um die Geheimnisse, die wir voreinander haben, und es geht um die Monster, die wir manchmal in uns tragen.“

Eine Auflistung von allen acht Episoden erhaltet ihr hier:

Related Posts

Der Starttermin der zweiten „The Witcher“-Staffel wurde im vergangenen Monat auf der WitcherCon verkündet. Am 17. Dezember geht es los. Übrigens erscheint am 23. August mit „Nightmare of the Wolf“ ein Animefilm zur Fantasy-Saga.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu The Witcher