Back 4 Blood: Kehrt die Versus-Kampagne zurück? Entwickler sorgen für Klarheit

"Back 4 Blood" erscheint im Oktober 2021.

Aktuell arbeiten die Entwickler der Turtle Rock Studios am kooperativen Shooter „Back 4 Blood“, der sich als ein geistiger Nachfolger zum Kult-Shooter „Left 4 Dead“ verstehen wird.

Zu den beliebtesten Features von „Left 4 Dead“ gehörte seinerzeit die Versus-Kampagne, in der zwei Teams mit jeweils vier Spielern um den Sieg kämpften und abwechselnd in die Rolle der Überlebenden und der Untoten schlüpften. Nachdem sich der eine oder andere die Frage stellte, ob die Versus-Kampagne in „Back 4 Blood“ ein Comeback feiern könnte, sorgten die Entwickler auf Nachfrage eines Nutzers nun für Klarheit.

Versus-Kampagne in Back 4 Blood würde spielerisch wenig Sinn machen

Kurz und knapp erteilte Chris Ashton, der Design-Director hinter „Back 4 Blood“, der Versus-Kampagne oder einem ähnlichen Modus dabei eine Absage. Wie es in der kurzen Begründung heißt, würde ein Modus dieser Art in „Back 4 Blood“ nur wenig Sinn machen, da die grundlegenden Spielmechaniken vor allem auf die Verteidigung und nicht auf das Rennen von Punkt A nach Punkt B ausgelegt sind.

„Wir haben viel Verteidigungsausrüstung und unsere Specials sind gut im Hinterhalt. Das Verteidigen hat für unser Spiel viel besser funktioniert, als von A nach B zu rennen“, heißt es hierzu. „Back 4 Blood“ startete in dieser Woche in die Beta, an der vorerst nur Vorbesteller teilnehmen können.

Die finale Version des Coop-Shooters wird am 12. Oktober 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht.

