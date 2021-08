Hideo Kojima: Rein digitale Zukunft bereitet dem Game-Designer Sorgen

In der Vergangenheit machte sich Hideo Kojima nicht nur als kreativer Kopf hinter spannenden Videospielerfahrungen einen Namen.

Darüber hinaus ließ sich der 57-jährige Japaner immer wieder über unterschiedlichste Themen aus. So auch in diesen Tagen. Dieses Mal sprach Hideo Kojima über eine rein digitale Zukunft und wies über seinen hauseigenen Twitter-Kanal darauf hin, dass er sich dieser bewusst entgegenstellt, indem er Filme, Bücher und Musik weiterhin in einer physischen Fassung kauft.

Bald wird es laut Kojima keine CDs mehr geben

Eigenen Angaben zufolge macht sich Kojima nicht nur Sorgen um die Rechte an digitalen Inhalten. Gleichzeitig befürchtet er, dass es in der Zukunft zu unvorhersehbaren Ereignissen kommen könnte, die dafür sorgen, dass seine Rechte an erworbenen digitalen Inhalten beziehungsweise seine digitalen Bibliotheken an sich verloren gehen.

„CDs wird es bald nicht mehr geben. Wenn ich darüber nachdenke, kaufe ich sie immer noch. Auch wenn ich sie schon in riesigen Mengen habe. Irgendwann werden auch digitale Daten nicht mehr im Besitz von Einzelpersonen sein, die sie aus eigenem Entschluss besitzen“, wird Kojima zitiert.

„Wann immer es eine große Veränderung oder einen Unfall in der Welt, in einem Land, in einer Regierung, in einer Idee, in einem Trend gibt, kann der Zugang dazu plötzlich abgeschnitten werden. Wir werden nicht in der Lage sein, frei auf die Filme, Bücher und Musik zuzugreifen, die wir geliebt haben.“

CDs will be gone soon. When I think about it, I still buy them. Even though I have them in bulk. Tangerine Dream box set. pic.twitter.com/iWdM3j2Kyw — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) August 5, 2021

