Death Stranding Director’s Cut: Hideo Kojima mit Bezeichnung nicht zufrieden

Ab September könnt ihr den Director's Cut von "Death Stranding" in Angriff nehmen.

„Death Stranding“ erscheint als Director’s Cut. Damit kommen Besitzer der PS5 in den Genuss einer erweiterten Fassung. Der Termin wurde enthüllt und auch einen Trailer könnt ihr euch in einer vorangegangenen Meldung anschauen.

Kojima mit Director’s Cut nicht zufrieden

Hideo Kojima, der Schöpfer des Spiels, meldete sich am Vormittag mit zwei Tweets zu Wort und erklärte darin, dass der Begriff „Director’s Cut“ eigentlich nicht so richtig passt. Denn in der Regel wird damit eine neu geschnittene Fassung betitelt, bei der einst verworfene Szenen wieder integriert werden.

„Ein Director’s Cut bei einem Film ist ein zusätzlicher Schnitt zu einer gekürzten Version, die entweder widerwillig veröffentlicht wurde, weil der Regisseur nicht das Recht hatte, sie zu bearbeiten, oder weil die Laufzeit gekürzt werden musste“, so Kojima in einem Tweet.

Im Fall von „Death Stranding“ sei das nicht der Fall, da dem Director’s Cut keine verworfenen Szenen hinzugefügt werden, sondern das Zusatzmaterial explizit für die neue Fassung entsteht. Kojima bezeichnete die erweiterte Fassung als eine Art Delector’s Plus, was allerdings keine geläufige Bezeichnung ist und die potentiellen Käufer eher verwirren würde.

„Im Spiel enthalten ist nicht das, was geschnitten wurde, sondern das, was zusätzlich produziert wurde. Delector’s Plus? Also, meiner Meinung nach mag ich den Begriff ‚Director’s Cut‘ nicht“, so Kojima weiter.

Es bleibt aber dabei: „Death Stranding“ wird nochmals als Director’s Cut auf den Markt gebracht. Der Launch erfolgt am 24. September 2021 für die PS5. Falls ihr bereits die PS4-Version des Titels besitzt, könnt ihr das Upgrade zur „Death Stranding: Director‘s Cut Digital Deluxe Edition“ erwerben und eure Fassung damit aufrüsteten. Zudem wird der PS4-Speicherstand auf die PS5 übertragbar sein. Mehr zu „Death Stranding“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

