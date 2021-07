Death Stranding: Hideo Kojima bestätigt „sehr schweren Modus“

Bis September müsst ihr euch gedulden.

Sony und Kojima Productions bringen „Death Stranding“ nochmals als Director’s Cut auf den Markt. In der vergangenen Nacht wurden nicht nur ein neuer Trailer und der Release-Termin der erweiterten Fassung enthüllt. Auch gaben die beiden Unternehmen weitere Infos zur Neuauflage bekannt.

Ein weiteres Details folgte im Laufe des heutigen Nachmittags auf dem Twitter-Kanal von Hideo Kojima. So ließ er ohne näher ins Detail zu gehen durchblicken, dass „Death Stranding“ als Director’s Cut einen weiteren Schwierigkeitsgrad mit sich bringen wird. „Oh, und es gibt auch einen sehr schweren Modus“, so seine Worte im nachfolgenden Tweet:

Oh and there’s Very Hard Mode too. pic.twitter.com/5e3acn5PDM — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) July 9, 2021

Die neusten Informationen zur Neuauflage des Action-Adventures mit Norman Reedus in der Hauptrolle wurden im Rahmen des gestrigen State of Play-Events geteilt. Demnach wird der Director’s Cut von „Death Stranding“ am 24. September 2021 auf den Markt gebracht. Bestandskunden können kostenpflichtig ein Upgrade vornehmen. Auch ein kostenpflichtiger Wechsel zur PS5-Version ist möglich.

„Death Stranding“ erschien ursprünglich im November 2019 für die PS4 und wurde später mit zusätzlichen Features auf den PC portiert. Die Meinungen zum Spiel waren etwas polarisierender als bei Kojimas frühere Projekten.

Mehr zu Death Stranding und Hideo Kojima:

Im Spiel begebt ihr euch in die Rolle von Sam Porter Bridges, der in einer Welt unterwegs ist, die von Monstern heimgesucht wurde. Im Spielverlauf müsst ihr Ressourcen an die Städte liefern und das gesamte Kommunikationsnetzwerk der USA wiederherstellen. Mehr zu „Death Stranding“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

