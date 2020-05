Death Stranding: PS4-Spiel ist profitabel – Nächstes Projekt gesichert

Was kommt nach der PC-Version von "Death Stranding"?

Der Hype rund um „Death Stranding“ war vor dem Launch gewaltig. Und der Metascore von 82 und das Feedback der Spieler machten deutlich, dass Kojima mit seinem neuen Studio durchaus liefern konnte. Doch wie sieht die finanzielle Seite aus? Dieser Frage widmete sich Kojima in einem Gespräch mit Livedoor.

Laut der Angabe des Game Designers und Produzenten habe der Titel „die profitable Grenze überschritten“. Er bezeichnete „Death Stranding“ als Erfolg, mit dem nicht nur die Entwicklungskosten eingespielt wurden. „Keine Sorge, wir haben genug Gewinn gemacht, um für den nächsten Titel bereit zu sein“, so Kojima.

Keine Details zum neuen Projekt

Doch woran arbeitet Kojima Productions fortan? Details wollte der „Metal Gear“-Schöpfer nicht verraten, da sich das neue Projekt noch in der Planungsphase befindet. Momentan würde Kojima „unter der Oberfläche arbeiten“. Interessanterweise scheint kürzlich ein anderes Projekt zu Grabe getragen worden zu sein. „Erst kürzlich scheiterte ein großes Projekt, was mich nervt. Nun, wie es in dieser Branche oft der Fall ist“, so seine Worte.

Doch wie steht es um die „Metal Gear“-Reihe? Konami scheint keine großen Pläne zu haben und es machte gar das Gerücht die Runde, dass Kojima in den Besitz der Rechte kommen konnte. Ähnliche Spekulationen gab es zu „P.T“. Kojima wollte nichts davon bestätigen. „Oh, es ist nur ein unwahres Gerücht“, so Kojima lachend.

Zum Thema

Zumindest ein laufendes Projekt ist bekannt. Kojima möchte „Death Stranding“ zusammen mit 505 Games als Publisher auf den PC zu bringen. Der Launch sollte am 2. Juni 2020 erfolgen, wurde jedoch aufgrund der COVID-19-Pandemie auf den 14. Juli verschoben. In der Zwischenzeit könnt ihr euch auf weitere Details und mögliche Gameplay-Szenen aus der PC-Version einstellen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Death Stranding