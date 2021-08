XCOM: Firaxis‘ Marvel-Titel mit frei gestaltbaren Helden?

Unbestätigten Berichten zufolge sollen die Entwickler von Firaxis Games an einem "XCOM"-Titel im "Marvel's Avengers"-Universum arbeiten. Laut dem Gamesbeat-Redakteur und Industrie-Insider Jeff Grubb dürfen wir uns hier unter anderem auf frei gestaltbare Helden freuen.

Anfang Juni erreichte uns das Gerücht, dass die Strategie-Experten von Firaxis Games an einem „XCOM“-Titel in der Welt von „Marvel’s Avengers“ arbeiten.

Während das Studio zu den Gerüchten weiter schweigt, möchte der Gamesbeat-Redakteur und Industrie-Insider Jeff Grubb bereits mehr wissen. Wie dieser in einem aktuellen Livestream zu verstehen gab, steht uns hier wohl ein „Avengers“-Abenteuer ins Haus, dass das zugrunde liegende Universum erweitern soll und daher auf die bekannten Helden verzichtet. Stattdessen soll es euch im neuen Werk von Firaxis Games ermöglicht werden, eigene Helden zu erschaffen und in den Kampf zu schicken.

Fokus auf die übernatürlichen Fähigkeiten?

„Der Grund, warum es immer noch als etwas Neues betrachtet wird, obwohl es eine Marvel-Sache ist, ist, dass dies kein bestehendes Franchise im [Marvel Cinematic Universe] aufgreifen wird. Es werden nicht einmal existierende Charaktere dabei sein“, so Grubb. „Es wird also keine existierenden MCU-Charaktere geben, aber es sollte in einem erweiterten Universum stattfinden.“

„Das Spiel wird sich auf die übernatürlichen Elemente des Marvel-Universums konzentrieren“, führte Grubb aus und wies darauf hin, dass wir uns wohl unter anderem auf Vampire als Gegner freuen dürfen. Zu den spielbaren Helden heißt es weiter: „Ich denke, dass der Charakter, den Sie spielen, ein anpassbarer Superheld sein wird. Oder zumindest das Team könnte anpassbar sein. Also wird es in gewisser Weise immer noch ein XCOM sein, aber deshalb wird es in keiner bestehenden Franchise-Linie stattfinden.“

Die Entwickler von Firaxis Games wollten sich zu den Angaben von Grubb bisher nicht äußern.

