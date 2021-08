The Last of Us: Diese Details habt ihr womöglich nie bemerkt

"The Last of Us" kam ursprünglich im Jahr 2013 für die PS3 auf den Markt. Dennoch strotzt das postapokalyptische Action-Adventure vor lauter Details, die viele von euch sicherlich nicht bemerkt haben. Ein kürzlich veröffentlichtes Fan-Video fasst ein paar dieser interessanten Einzelheiten zusammen.

"The Last of Us" wurde erstmals im Jahr 2013 für die PS3 veröffentlicht.

Der erste „The Last of Us“-Ableger hat bereits acht Jahre auf dem Buckel. Einige Details werdet ihr aber vermutlich bis heute nicht bemerkt haben. Das neueste Video des Youtubers Speclizer zeigt euch ein paar interessante Einzelheiten, die euch beim Durchspielen entgangen sein könnten.

Die im Video gezeigten Details haben wir für euch übersichtlich aufbereitet:

Joel und Ellie fangen an zu flüstern, wenn sich ein Clicker in der Nähe befindet. (0:15) Zu Beginn spielt ihr für einen kurzen Moment die Tochter von Joel. Als das TV-Signal unterbrochen wird und sie draußen eine Explosion bemerkt, bekommt sie Angst und läuft plötzlich schneller. (1:35) Nachdem Ellie dem Psychopathen David den Finger gebrochen hat, trägt er eine Fingerschiene. Das seht ihr beim entscheidenden Kampf im Restaurant. (2:19) In Sarahs Zimmer hängt ein Poster von Aaron Limonick, einem Lead Concept Artist von Naughty Dog. Darauf zu sehen ist der Schriftzug „Best new Actor“. (3:11) An verschiedenen Stellen wurden Plüschtier-Giraffen platziert. In einer Szene am Ende des Spiels treffen Joel und Ellie schließlich auf echte Giraffen. (3:36) Jetzt haben wir es mit einem Easter Egg zu tun. An einer bestimmten Stelle liegt eine Zeitung auf dem Boden, auf der ein Film namens „Uncharted 13“ erwähnt wird. Die Hauptrolle des Nathan Drake übernimmt hier der Popsänger Justin Bieber. (4:24) Im Dunklen umschwirren Motten das Licht von Laternen. (4:46) Ein weiteres Easter-Egg, das Anfang des Jahres von einem Discord-User entdeckt wurde. Am Anfang mit Sarah sehen wir auf dem TV-Bildschirm in einem bestimmten Moment eine mit Ameise, die mit dem Cordyceps-Pilz infiziert wurde. (5:12) Joel fängt an zu husten, wenn er sich in die Nähe eines Feuers begibt. Zudem hält er sich dabei die Hand vor sein Gesicht. (5:34) Überall in Joels Haus befinden sich Bilder von Sarah an der Wand, sie in verschiedensten Lebenssituationen zeigen. (6:02) Verschiedenste Tierarten kommen im Spiel vor. Egal ob Ratten, die in Küchen nach Nahrung suchen, Vögel in der Wildnis oder Fische, die ihr beim Tauchen finden werdet. Auch zwei Hunde, die miteinander spielen, sehen wir im Video. (6:54)

Für ein Spiel, das ursprünglich für die PlayStation 3 veröffentlicht wurde, besitzt „The Last of Us“ eine enorme Vielfalt an Details. In naher Zukunft bekommt ihr möglicherweise die Gelegenheit, das hochgelobte Action-Adventure in aufpolierter Form auf der PS5 zu spielen. Darauf deutete vor ein paar Monaten der Gaming-Journalist Jason Schreier hin. Offiziell ist dazu aber noch nichts bekannt.

Jedenfalls sollt ihr damit mehr als nur ein Grafik-Upgrade erhalten:

Im kommenden Jahr wird das Abenteuer von Joel und Ellie bei HBO zu sehen sein. Letzten Monat starteten die Dreharbeiten zur „The Last of Us“-Serie, für die ein gewaltiges Budget zur Verfügung gestellt wird.

