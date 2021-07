The Last of Us Serie: Jährliches Budget bekannt – bis zu 8 Staffeln?

Der kanadische Ministerpräsident erwähnte in einer Ansprache das angestrebte Budget der "The Last of Us"-Serie. Auch zu den geplanten Staffeln äußerte er sich, was aber letztendlich von den Zuschauerzahlen abhängt.

Die Serie zu "The Last of Us" wird ein gewaltiges Budget verschlucken.

Die Produzenten der „The Last of Us“-Serie verfolgen große Pläne mit der Videospiel-Adaption. In einer kürzlichen Ansprache äußerte sich Jason Kenney, der Ministerpräsident von Kanada, zur Zukunft der Provinz Alberta und teilte dabei interessante Details mit. In dieser Region starteten Anfang des Monats die Dreharbeiten zur HBO-Serie.

Mehr als 200 Millionen US-Dollar

Im Laufe seiner Rede verriet Kenney das Budget für das ambitionierte Projekt: Pro Jahr sollen mehr als 200 Millionen US-Dollar zur Verfügung gestellt werden.

In einem vergangenen Interview wurde bereits angedeutet, dass für eine einzige Episode eine achtstellige Summe ausgegeben wird. Außerdem wurde die Serie als „größtes Filmprojekt in Kanada“ bezeichnet.

Auch zur Staffel-Anzahl äußerte sich der Ministerpräsident. Laut Kenney könnte die Serie bis zu acht Staffeln erhalten! Damit könnten nicht nur die Ereignisse des ersten Ablegers, sondern auch des Nachfolgers abgedeckt werden. Natürlich hängt die Anzahl der gedrehten Staffeln stark vom Erfolg der Serie ab. Sollten die Zuschauerzahlen niedriger als erwartet ausfallen, könnte die Serie früher eingestellt werden.

Die Verantwortlichen von HBO haben sich zum Umfang bisher noch nicht geäußert. Vorerst sind zehn Episoden geplant, die schätzungsweise jeweils eine Länge von 50 bis 60 Minuten haben werden.

Inzwischen ist ein Großteil der gecasteten Schauspieler bekannt. Pedro Pascal werden wir in der Rolle von Joel sehen, während Bella Ramsey Ellie verkörpern wird. Gabriel Luna schlüpft in die Haut von Tommy und bereitet sich aktuell mit den beiden Hauptablegern auf seine Rolle vor. Auch die Darsteller von Joels Tochter, Marlene, Tess und Frank wurden schon verkündet.

