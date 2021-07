The Last of Us: HBO-Serie findet ihre Tess-Darstellerin

Nachdem uns in den letzten Wochen immer neue Casting-Meldungen zur kommenden "The Last of Us"-Serie erreichten, verkündet ein aktueller Bericht nun die Schauspielerin, die in die Rolle von Joels Freundin Tess schlüpfen wird.

Die "The Last of Us"-Serie hat ihre Tess-Darstellerin gefunden.

Die kommende „The Last of Us“-TV-Serie nimmt allmählich immer mehr Fahrt auf. Nachdem sich Cast und Crew mittlerweile am Drehort in Kanada eingefunden haben, wurde nun die Schauspielerin einer weiteren wichtigen Figur bekannt gegeben. Laut eines aktuellen Berichts haben die Verantwortlichen nun ihre Tess-Darstellerin gefunden.

The Last of Us: Fringe-Star wird zu Joels Freundin Tess

Besagte Meldung stammt vom vertrauenswürdigen Branchenmagazin Deadline, die vermelden, dass Anna Torv die taffe Überlebenskünstlerin spielen wird. Einem größeren Publikum wurde sie in der Hauptrolle der Olivia Dunham in der Science-Ficion-Mystery-Serie „Fringe – Grenzfälle des FBI“ (2008-2013) bekannt.

Wie Deadline erfahren haben will, wird Torv eine wiederkehrende Rolle spielen, was bedeutet, dass wir ihre Tess in mehr als einer der insgesamt zehn Episoden der „The Last of Us“-Adaption sehen werden. Beschrieben wird die Figur als „Schmugglerin und abgehärtete Überlebende in einer Welt nach dem Ausbruch einer Pandemie.“

Die Dreharbeiten der „The Last of Us“-Serie sollten am 5. Juli 2021 im kanadischen Calgary starten und werden voraussichtlich am 8. Juni 2022 abgeschlossen sein. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Craig Mazin („Chernobyl“), der zusammen mit Neil Druckmann die Serie ebenfalls als Executive Producer beaufsichtigt.

Für die Produktion der kommenden „The Last of Us“-Verfilmung arbeiten unter anderem PlayStation Productions, Sony Pictures Television sowie WarnerMedia Entertainment zusammen. In den Hauptrollen sind Pedro Pascal (Joel) und Bella Ramsey (Ellie) zu sehen. Ein Starttermin für die HBO-Serie steht gegenwärtig noch aus.

