The Last of Us Serie: Tommy-Darsteller erhält zu Recherchezwecken eine PS5

Tommy ist der Bruder von "The Last of Us"-Protagonist Joel Miller.

Der Schauspieler Gabriel Luna übernimmt in den aktuell laufenden Dreharbeiten zur „The Last of Us“-Serie die Rolle von Tommy Miller. Um seine Rolle möglichst authentisch spielen zu können, schenkte ihm Naughty Dogs Vizepräsident Neil Druckmann jetzt eine PlayStation 5. Auf der Sony-Konsole wird Luna die beiden „The Last of Us“-Ableger durchspielen, um den Charakter besser kennenzulernen.

Beide Ableger werden durchgespielt – auf höchstem Schwierigkeitsgrad

In seinem dazu veröffentlichten Instagram-Beitrag schrieb er Folgendes: „Ein riesengroßes DANKESCHÖN an Playstation und das Genie Druckmann, die mir die nötige Ausrüstung geschenkt haben, um meine Recherchen voranzutreiben. Ich werde den ersten und zweiten Teil in dem Modus durchspielen, in dem man zum Anfang zurückkehren muss, wenn man umgelegt wird.“

Luna meint damit die Permadeath-Funktion, bei dessen Aktivierung ihr die gesamte Handlung von vorne spielen müsst, wenn ihr draufgeht. Er möchte sich so gut wie möglich in die Charaktere hineinversetzen können und sich stets darüber bewusst sein, dass jeder Fehler in dieser postapokalyptischen Welt das Ende bedeuten kann.

Diese Funktion ist allerdings nur im zweiten Teil verfügbar. Im ersten Teil gibt es aber zumindest den Grounded-Modus, in dem ihr unter schwersten Bedingungen spielen müsst.

Die ersten Bilder zum Set könnt ihr euch hier anschauen:

In letzter Zeit wurden immer mehr Darsteller von bekannten Charakteren bestätigt. Zum Beispiel wissen wir jetzt, wer in die Rolle von Tess oder von Frank schlüpfen wird.

Die Dreharbeiten wurden Anfang des Monats gestartet und werden voraussichtlich im Sommer 2022 abgeschlossen. Bis zum Start der HBO-Serie müsst ihr euch also noch mindestens ein Jahr gedulden.

