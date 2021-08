Cultic: Horror-Shooter im Old-School-Look angekündigt

Das Ein-Mann-Entwicklerstudio Jasozz Games hat in Kooperation mit 3D Realms einen Horror-Shooter im klassischen Look für die Konsolen und den PC angekündigt. Ein erster Trailer wurde bereits veröffentlicht.

Der Publisher 3D Realms hat bekanntgegeben, dass man den Horror-Shooter „Cultic“ aus dem Hause Jasozz Games im nächsten Jahr für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC (via Steam) veröffentlichen wird. Auf dem PC steht bereits eine Demo zum Download bereit.

Klassisch, klassischer, Cultic?

In „Cultic“ wird man zunächst erst einmal sterben. Denn der Tod ist nur der Anfang. Sobald man seine Eingeweide wieder beisammen hat, kämpft man sich durch die Ränge eines mysteriösen und gewaltbereiten Kults, der durch den Willen einer unsichtbaren Entität beeinflusst wird. Da sie durchaus zurückschießen, wird man rennen, rutschen und ausweichen müssen. Dabei sollte man auch stets die Umgebung im Auge behalten, da man sie in diesem Old-School-Shooter auch zum eigenen Vorteil nutzen kann.

Dabei wird man alle Freiheiten in den Kampfsituationen genießen können. Somit kann man sich direkt in die Schlacht stürzen oder auch gezielt Fallen auslegen und in aller Ruhe die Feinde ausschalten. Letztendlich werden einem zahlreiche Waffen und Sprengstoffe zur Verfügung gestellt, die einem alle Möglichkeiten eröffnen sollten.

Damit wir bereits einen Eindruck von Cultic erhalten, haben die Verantwortlichen auch einen neuen Trailer bereitgestellt:

