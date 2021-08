AWAY The Survival Series: Release-Termin und neuer Trailer

"AWAY: The Survival Series" hat einen Termin erhalten. Ab September könnt ihr euch in das Spiel, das laut Hersteller an Naturdokus angelehnt ist, stürzen. Einen neuen Trailer seht ihr schon heute.

In "AWAY: The Survival Series" könnt ihr durch die Lüfte gleiten.

„AWAY: The Survival Series“ hat einen Termin erhalten. Wie die Entwickler von Breaking Walls bestätigen, erscheint der Titel am 28. September 2021 in einer digitalen Version für PS5, PS4 und PC (via Steam) sowie am 1. Oktober 2021 als Disk-Fassung für PS4 und PS5. Eine Xbox-Version ist ebenfalls geplant. Unterhalb dieser Zeilen könnt ihr euch einen neuen Trailer zu „AWAY: The Survival Series“ anschauen.

Inhalte der Disk-Fassung

Die physische Ausgabe von „AWAY: The Survival Series“ wird weltweit von Perp Games vertrieben und enthält die folgenden Bonusinhalte:

Digitaler Soundtrack, kreiert und komponiert von Mike Raznick.

Digitales Artbook mit 75 Seiten voller Bilder und Informationen.

Eine kurze Augmented-Reality-Erfahrung, die aus dem Spiel herauswächst („Growing out of the game“-Verpackung).

Perp Games pflanzt in Zusammenarbeit mit dem Eden Reforestation Project zwei Bäume für jedes verkaufte Vollpreis-Exemplar.

Physische Postkarte.

Zur Handlung: In einer fernen Zukunft bedroht eine Reihe von Naturkatastrophen das Überleben aller Arten auf dem Planeten. Und als Spieler seid ihr in der Rolle eines Beuteltiers bestrebt, euch tiefer in den Wald hineinzuwagen, um die eigene Familie retten zu können. Zudem ist es möglich, in andere Kreaturen zu schlüpfen, darunter Käfer, Echsen, Krabben und mehr.

Mit „AWAY: The Survival Series“ erwartet euch ein Third-Person-Abenteuerspiel, das laut Hersteller von Naturdokumentationen inspiriert wurde. Im Spielverlauf springt, klettert, rennt und gleitet ihr durch die Umgebungen, jagt eure Beute und kämpft gegen größere Feinde.

„Während katastrophale Stürme auf den Planeten niedergehen, musst du auf der Suche nach sicherem Land durch riesige Gebiete reisen. Von den mächtigen Baumwipfeln bis zum Waldboden tauchst du in die Natur ein, während du eine lebendige Welt voller Leben erkundest. Aber hüte dich vor den Gefahren, die dich auf deiner Reise erwarten…“, so die Macher.

