LEGO Star Wars The Skywalker Saga: Wird bei der Opening Night Live zu sehen sein

Das Action-Adventure "LEGO Star Wars: The Skywalker Saga" wird in der kommenden Woche neue Informationen erhalten. Im Rahmen der Gamescom Opening Night Live wird das Abenteuer zu sehen sein.

Im vergangenen April hatten Warner Bros. Interactive Entertainment und TT Games bekanntgegeben, dass man die Veröffentlichung des Action-Adventures „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ auf unbestimmte Zeit verschiebt. Seitdem war es äußerst still um das Abenteuer geworden, das die Sci-fi-Saga mit einer Menge Humor ausstatten wird.

Neue Details am Mittwoch

Nun haben die Verantwortlichen mitgeteilt, dass man in wenigen Tagen einen neuen Blick auf „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ gewähren wird. Demnach wird man im Rahmen der Gamecom Opening Night Live, die am kommenden Mittwoch, den 25. August 2021 um 20 Uhr stattfinden wird, auch Neuigkeiten zu „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ mitzuteilen haben. Demnach sollte ein neuer Trailer zu erwarten sein, wobei auch der neue Erscheinungstermin enthüllt werden könnte.

Mit „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ sollen die Spieler alle neun Hauptfilme der „Star Wars“-Reihe in einem spaßigen Abenteuer geboten bekommen, wobei auch eine Menge Humor und Freiheit versprochen wird. Hunderte neue Charaktere und Fahrzeuge sollen in der Galaxis auf die Spieler warten, wobei man die liebsten Momente der Saga in einem einzigartigen Gewand neu erleben kann. Somit kann man Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Rey, Finn, BB-8. Darth Vader, Imperator Palpatine, Kylo Ren und zahlreiche weitere Charaktere aus der Vorlage in Aktion erleben.

Sobald die neuen Informationen enthüllt werden, werden wir euch auf den aktuellen Stand bringen. Bis dahin kann man sich noch einmal die bisherigen Nachrichten zum Spiel in unserer Themenübersicht anschauen.

Wednesday! Don’t miss a world premiere new look at LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (@LSWGame)@gamescom Opening Night Live, streaming at 11 am PT / 2 pm ET / 7 pm BST / 8 pm CEST. Tune in at https://t.co/FjoDbKUBkl pic.twitter.com/NLxX6vaFvb — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 20, 2021

