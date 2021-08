Deathloop: Neuer Trailer stellt euch die DualSense-Funktionen auf der PS5 vor

In wenigen Wochen erscheint mit "Deathloop" der neueste Titel der Arkane Studios für die PlayStation 5. In welcher Form der DualSense-Controller der neuen Sony-Konsole in das Spielgeschehen eingebunden wird, verrät euch der heute veröffentlichte Trailer.

"Deathloop" wird im September 2021 veröffentlicht.

Nach diversen Verschiebungen wird der von den Arkane Studios entwickelte Zeitschleifen-Shooter „Deathloop“ im kommenden Monat endlich erscheinen.

Kurz vor dem Release von „Deathloop“ stellten Bethesda Softworks und die Entwickler der Arkane Studios einen frischen Trailer zur PlayStation 5-Version des interessanten Titels bereit. In diesem dreht sich alles um die Art und Weise, wie die innovativen Features des DualSense-Controllers in das Spielgeschehen eingebunden werden. Unterstützt werden unter anderem die adaptiven Trigger des DualSense, die beim Abfeuern der Waffen für einen entsprechenden Widerstand sorgen.

Eine klassische Kampagne und ein Katz-und-Maus-Spiel

Neben einer klassischen Kampagne, in der die Spieler vor der Aufgabe stehen, mit dem Protagonisten Colt eine Zeitschleife zu durchbrechen, wird „Deathloop“ zudem eine PvP-Komponente erhalten. Zu dieser nannten die kreativen Köpfe der Arkane Studios anlässlich der QuakeCon 2021 in diesem Monat weitere Details. Wie es hieß, stehen sich Colt und der Charakter Julianna hier in einem tödlichen Katz-und-Maus-Spiel gegenüber, in dem Julianna versucht, Colt zur Strecke zu bringen.

Zum Thema: Deathloop: Umfangreiches Deep Dive stellt die PvP-Mechaniken vor

Wie sich die Spieler gegen Julianna zur Wehr setzen, bleibt ihnen überlassen. Sowohl ein rabiates Vorgehen mit Waffengewalt als auch ein Stealth-Ansatz sind möglich. Wird Julianna besiegt, dürfen sich die Spieler über wertvolle Belohnungen freuen. Solltet ihr euch dazu entschließen, die PvP-Komponente zu deaktivieren, dann übernimmt kurzerhand die KI die Kontrolle über die Jägerin.

„Deathloop“ wird am 14. September 2021 für die PlayStation 5 und den PC veröffentlicht.

