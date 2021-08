The Last of Us Serie: Produktion der ersten Episode abgeschlossen

Für die Eröffnungsepisode der "The Last of Us"-Serie ist der Russe Kantemir Balagov verantwortlich. Über Instagram gab er bekannt, dass seine Arbeit am Set getan ist.

Die erste von insgesamt zehn Episoden wurde abgedreht.

Der russische Filmregisseur Kantemir Balagov verkündete heute auf Instagram, dass die erste Episode der „The Last of Us“-Serie bereits abgedreht wurde.

Eine „tolle Erfahrung“ für den Regisseur

In seinem Beitrag schreibt er: „Meine Arbeit hier ist getan. Ich bin wirklich dankbar für diese Gelegenheit. Es war eine tolle Erfahrung mit Höhen und Tiefen. Liebe Grüße an die Crew und besonders an diese Leute.“

Anschließend listete er seine Kollegen auf, die zusammen mit ihm an der Produktion beteiligt waren. Auch Naughty Dogs Vizepräsident Neil Druckmann wurde verlinkt.

Es handelt sich hierbei nicht um eine Pilotfolge, in der die Handlung der Serie vorgestellt wird. Stattdessen geht es in der ersten Episode direkt zur Sache. Die Länge wird wohl HBO-typisch ausfallen und damit etwa 50 bis 60 Minuten betragen . Bei den nächsten Episoden werden unter anderem Jasmila Žbanić und Ali Abbasi Regie führen. Für die erste Staffel sind insgesamt zehn Folgen geplant.

Vor einem Monat kam ans Licht, dass für die Videospiel-Adaption ein ausgesprochen hohes Budget zur Verfügung gestellt wird. Mehr als 200 Millionen US-Dollar sollen pro Jahr investiert werden. Bereits eine einzige Folge verschlingt einen achtstelligen Betrag.

Anfang des Monats wurden ein paar Bilder vom Dreh veröffentlicht. Darauf zu sehen ist die kanadische Stadt Calgary. Das erste Set-Foto haben wir in diesem Artikel eingebunden und zeigt eine bekannte Szene des ersten Videospiel-Ablegers.

