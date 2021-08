The Last of Us: Bilder zeigen die Entstehung des Sets in Calgary

In diesen Tagen rücken die Dreharbeiten an der HBO-Serie von "The Last of Us" immer näher. Frisch veröffentlichte Schnappschüsse zeigen den Aufbau des Sets im kanadischen Calgary.

HBO arbeitet an einer TV-Serie zu "The Last of Us".

Wie zuletzt mehrfach berichtet, laufen in der kanadischen Stadt Calgary aktuell die Vorbereitungen für die Dreharbeiten der von HBO produzierten TV-Serie von „The Last of Us“.

Nachdem in den vergangenen Tagen die involvierten Schauspieler in der größten Stadt der Provinz Alberta eintrafen, wurden von CTV News nun neue Schnappschüsse veröffentlicht. Diese zeigen die Arbeiten am Set, das aktuell in Calgary entsteht und den Schauplätzen des ersten „The Last of Us“-Abenteuers nachempfunden sein wird.

Bis zu acht Staffeln geplant?

Wie bereits von offizieller Seite bestätigt wurde, wird sich die Geschichte der ersten Staffel weitestgehend am ersten „The Last of Us“ orientieren. Allerdings möchten die kreativen Köpfe hinter der TV-Serie die gebotenen Möglichkeiten nutzen, um weitere Geschichten zu erzählen, die im Videospiel noch außen vor blieben. Bisher unbestätigten Berichten zufolge könnten uns bis zu acht Staffeln der TV-Serie ins Haus stehen.

Dies ließen zumindest die Aussagen des kanadischen Ministerpräsidenten Jason Kenney vermuten, der kürzlich darauf hinwies, dass für die Produktion der Serie jährlich ein Budget von 200 Millionen US-Dollar zur Verfügung gestellt werden soll. Des Weiteren war in seiner Ansprache die Rede von acht möglichen Staffeln.

Von offizieller Seite wurden die Angaben von Kanadas Ministerpräsident bisher allerdings nicht bestätigt.

Photos of the HBO's 'The Last of Us' set being built in Calgary. (via CTV News) pic.twitter.com/m5HWqD38Jv — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) August 4, 2021

