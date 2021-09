Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain: Konami wird die Onlinefunktionen der PS3- und Xbox 360-Versionen einstellen

Konami hat bekanntgegeben, dass man die Onlinefunktionen des Action-Adventures "Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain" einstellen wird. Dies gilt zumindest für die PlayStation 3- und Xbox 360-Versionen des Hideo Kojima-Titels.

Im September 2015 erschien das Stealth-Actionspiel „Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain“ für die PlayStation 4, die PlayStation 3, die Xbox One, die Xbox 360 und den PC. Nun hat der zuständige Publisher Konami bekanntgegeben, dass man auf der PlayStation 3 und der Xbox 360 die Server abschalten wird. Bis Ende Mai 2022 wird man die Onlinedienste weiterhin nutzen können.

Eine Einstellung in Etappen

Allerdings haben die Verantwortlichen schon einmal die In-Game-Käufe eingestellt, sodass man keine entsprechenden Inhalte mehr kaufen kann. Entsprechende DLC-Inhalte für „Metal Gear Online“ werden nur noch bis zum 30. November 2021 erhältlich sein. Daraufhin wird auch der Verkauf der entsprechenden Inhalte eingestellt.

Darüber hinaus hat Konami mitgeteilt, dass man „Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain“ am 1. März 2022 aus den digitalen Stores der PlayStation 3 und der Xbox 360 entfernen wird. Daraufhin wird man am 31. Mai 2022 die Server vollständig vom Netz nehmen. Konami wird keine Rückerstattungen für In-Game-Käufe leisten. Zudem könnte sich der aktuelle Zeitplan ohne Ankündigung ändern.

Auch interessant: Konami – Metal Gear Solid-Veteran Nakamura arbeitet an einem neuen Projekt

Selbstverständlich kann man „Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain“ weiterhin offline spielen. Zudem werden die Onlinefunktionen auf der PlayStation 4 und der Xbox One weiterhin aufrechterhalten. Sollte Konami weitere Informationen mitteilen, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Quelle: Konami

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain