Hitman 3: Die Season of Gluttony ist gestartet – Roadmap und Trailer enthüllt

Der Stealth-Actiontitel „Hitman 3“ hat eine neue Season erhalten. Mit „Gluttony“ (dt. Völlerei) kommt die fünfte der sieben Todsünden ins Spiel und bringt einige neue Inhalte mit sich. Unter anderem wird die „Gluttony Gobble“-Eskalation, die „Maximalist Shotgun“, das „Bubble Queen Gum Pack“ und der „Profligacy Suit“ geboten.

Neue Ziele und Missionen

Mit den „Procurers“ werden auch neue schwer zu fassende Ziele in Dartmoor auf euch warten. Einmal mehr hat man lediglich einen einzigen Versuch, um die beiden Ziele auszuschalten. Bei einem Ziel handelt es sich um einen berühmten Koch und bei dem anderen um einen Einbalsamierer. Ab dem 3. September 2021 werden beide Ziele für zehn Tage zur Verfügung stehen.

Als nächsten kostenlosen Schauplatz wird man auch das Himmapan Hotel aus Bangkok erneut erleben können. Ab dem 9. September 2021 steht der Schauplatz aus dem ersten Teil für Besitzer von „Hitman 3“ und des Free Starter Packs für zehn Tage zur Verfügung. Zur selben Zeit werden auch Aufträge in Chongqing erscheinen, die zu dem Thema „Völlerei“ erschaffen wurden.

Vom 17. bis zum 27. September 2021 steht mit dem „Food Critic“ auch ein schwer zu fassendes Ziel in Bangkok für die Jagd bereit. Wenn man ihn erfolgreich ausschaltet, erhält man als Belohnung den Freizeitanzug mit Handschuhen. Am 23. September 2021 werden auch die Community-Aufträge in den Fokus gestellt.

Mit einem neuen Trailer stellt man uns die Inhalte noch einmal im Detail vor:

