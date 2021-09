Alan Wake Remastered: Neuauflage erneut geleakt – Ankündigung in Kürze?

Wird "Alan Wake Remastered" in Kürze angekündigt?

Wie die finnischen Entwickler von Remedy Entertainment zuletzt immer wieder bestätigten, wird derzeit an gleich mehreren neuen Projekten gearbeitet.

Den Daten des Epic Games Stores ließ sich bereits im Juni dieses Jahres entnehmen, dass sich die Spieler unter anderem auf eine Remastered-Version des ursprünglich im Jahr 2012 veröffentlichten Psycho-Thrillers „Alan Wake“ freuen dürfen. Wie sich in diesen Tagen abzeichnet, könnte die offizielle Ankündigung von „Alan Wake Remastered“ bereits in Kürze erfolgen.

Release der Neuauflage bereits im nächsten Monat?

So nahm ein Retail-Händler aus Taiwan „Alan Wake Remastered“ kürzlich in sein Sortiment auf. Gelistet wird die Retail-Fassung der Neuauflage für die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S. Als Releasetermin nennt der besagte Händler 5. Oktober 2021. Sollten sich diese Angaben bewahrheiten, dann dürfte die offizielle Ankündigung in der Tat in Kürze erfolgen.

Die Verantwortlichen von Remedy Entertainment wollten sich zu den aktuellen Berichten um „Alan Wake Remastered“ bisher nicht äußern. Allerdings hielt sich in der Vergangenheit recht hartnäckig das Gerücht, dass sich unter den Titeln, an denen beim finnischen Studio derzeit gearbeitet wird, auch „Alan Wake 2“ befindet. Daher würde es durchaus Sinn machen, Spielern, die bisher nicht mit der Marke in Kontakt kamen, den ersten Teil in einem aufpolierten Format zu spendieren.

Sollte Remedy Entertainment bezüglich „Alan Wake Remastered“ für Klarheit sorgen, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

