Tripwire Interactive: Wirbel nach kontroversen Äußerungen – CEO John Gibson tritt zurück

In den vergangenen Tagen sorgte John Gibson, der CEO von TripWire Interactive, mit seinen Äußerungen zum umstrittenen texanischen Anti-Abtreibungs-Gesetz für kontroverse Diskussionen. Nachdem es seitens der Community sogar zu Boykott-Aufrufen kam, trat Gibson nun von seinem Posten als CEO zurück.

Am vergangenen Samstag äußerte sich John Gibson, der CEO von TripWire Interactive, offen zum umstrittenen Gesetzesvorwurf, mit dem Frauen in Texas eine Abtreibung nach der sechsten Schwangerschaftswoche verboten werden sollte.

Im Rahmen seiner Äußerungen ging Gibson sogar noch einen Schritt weiter und drohte sogar offen damit, selbst Privatleute zu verklagen, die Abtreibungen offen unterstützten. Es versteht sich sicherlich von selbst, dass Gibson mit seinen Äußerungen für reichlich Wirbel sorgte und die Menschen gegen sich aufbrachte. Nachdem es mitunter sogar zu Boykott-Aufrufen gegen TripWire Interactive kam, entschloss sich Gibson nun dazu, entsprechende Konsequenzen zu ziehen und seinen Posten als CEO des Unternehmens zu räumen.

Die Stellungnahme von TripWire Interactive im Wortlaut

Die Verantwortlichen von TripWire Interactive kommentierten diesen Schritt wie folgt: „Die Kommentare von John Gibson sind seine eigene Meinung und spiegeln nicht die von TripWire Interactive als Unternehmen wider. Seine Kommentare missachteten die Werte unseres gesamten Teams, unserer Partner und eines Großteils unserer breiteren Community.“

Weiter heißt es in der Erklärung: „Unser Führungsteam bei TripWire bedauert dies zutiefst und ist vereint in unserem Engagement, rasch zu handeln und ein positiveres Umfeld zu fördern. Mit sofortiger Wirkung ist John Gibson als CEO von TripWire Interactive zurückgetreten. Mitbegründer und derzeitiger Vizepräsident Alan Wilson wird die Funktion des Interims-CEO übernehmen.“

In den vergangenen Tagen distanzierten sich auch die Entwickler der Torn Banner Studios, die zusammen mit TripWire Interactive „Chivalry 2“ veröffentlichten, mit den folgenden Worten von Gibson: „Wir teilen nicht die Meinung, die der Präsident von TripWire, dem Herausgeber von Chivalry 2, kürzlich in einem Tweet zum Ausdruck gebracht hat. Diese Perspektive wird weder von unserem Team geteilt, noch spiegelt sie sich in den Spielen wider, die wir entwickeln. Die Aussage steht im Widerspruch zu unserer Meinung über Frauenrechte.“

