Life is Strange True Colors: Soundtrack des Story-Adventures vorgestellt

In dieser Woche erscheint mit "Life is Strange: True Colors" der neueste Ableger der beliebten Story-Adventure-Reihe. Passend zum nahenden Release stellte Square Enix nun den Soundtrack zum Abenteuer der jungen Alex Chen vor.

"Life is Strange: True Colors" erscheint Ende der Woche.

Ende der Woche dürfen sich die Fans von „Life is Strange“ auf den neuesten Ableger der beliebten Adventure-Reihe freuen, der unter dem Namen „True Colors“ für den PC und die Konsolen veröffentlicht wird.

Kurz vor dem Release stellten Square Enix und die Entwickler von Deck Nine Games den offiziellen Soundtrack von „Life is Strange: True Colors“ vor, der das Abenteuer der jungen Alex Chen auf atmosphärische Art und Weise untermalen soll. Versprochen werden Songs von lizenzierten Künstlern wie Phoebe Bridgers, Michael Kiwanuka, Girl in Red und vielen mehr.

Hört auf Spotify Probe

„Musik war immer ein zentraler Teil von Life is Strange. Die Emotionen und Gefühle, die Musik hervorrufen kann, sind ein unglaubliches Mittel in einem Spiel, in dem es um die Erforschung der Empathie geht“, führte Jon Zimmerman, Narrative Director bei Deck Nine Games, zum Soundtrack aus. „Für Life is Strange: True Colors wollten wir, dass Spieler die Höhen und Tiefen von Alex’ Reise visuell, emotional und akustisch erleben. Wir freuen uns sehr, dass der Soundtrack so viele inspirierende, musikalische Talente aufweist.“

Zum Thema: Life is Strange True Colors: Standard, Deluxe und Ultimate – Video stellt die Editions vor

Wer schon vor dem Release Probe hören und sich ein eigenes Bild vom Soundtrack des Adventures machen möchte, wird auf Spotify fündig. „Life is Strange: True Colors“ wird am Freitag, den 10. September 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

Zu einem späteren Zeitpunkt folgt zudem eine Umsetzung für Nintendos Switch.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Life is Strange: True Colors