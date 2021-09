Life is Strange True Colors: Standard, Deluxe und Ultimate – Video stellt die Editions vor

"Life is Strange True Colors" wird in mehreren Editions auf den Markt gebracht. Welche Zusatzinhalte diese mit sich bringen, zeigt ein neues Video.

"Life is Strange True Colors" erscheint am 10. September 2021.

Das in Kürze erscheinende „Life is Strange True Colors“ wird in drei Editions auf den Markt gebracht. Dabei handelt es sich um die Standard Edition, die Deluxe Edition und die Ultimate Edition.

Editions von Life is Strange True Colors

Um den Kunden die Qual der Wahl etwas zu erleichtern, wurde auf Youtube ein Trailer veröffentlicht, der sich den Editions annimmt und die Inhalte anhand bewegter Szenen vorstellt. Den entsprechenden Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Nachfolgend nochmals die Editions in der Übersicht:

Standard Edition (59,99 Euro)

Spiel für PS4 und PS5

Deluxe Edition (69,99 Euro)

Spiel für PS4 und PS5

Die Bonusgeschichte „Wavelengths“

Life is Strange: Heldenoutfit-Pack

Ultimate Edition (79,99 Euro)

Spiel für PS4 und PS5

Die Bonusgeschichte „Wavelengths“

Life is Strange: Heldenoutfit-Pack

Life is Strange Remastered

LiS: Before the Storm Remastered

LiS:BTS – Outfit „Zombie Crypt“

Hinzukommt auf Amazon ein exklusives Paket, das neben dem Spiel ein Steelbook enthält.

„Life is Strange: True Colors“ wird von Deck Nine Games entwickelt, das sich bereits für „Life is Strange: Before the Storm“ verantwortlich zeichnete. Ebenfalls beteiligt sind die Square Enix External Studios. Unsere bisherigen Meldungen zum Spiel sind in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

Weitere Meldungen zu Life is Strange True Colors:

„Life is Strange: True Colors“ erscheint am 10. September 2021 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC (Steam und Windows Store) und Google Stadia. Zu einem späteren Zeitpunkt folgt die Switch-Version. Einstellen könnt ihr euch diesmal auf eine deutsche Sprachausgabe. Nachfolgend der anfangs erwähnte Trailer zu den Editions.

