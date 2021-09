Tiny Tina’s Wonderlands: Details zu einigen Neuerungen – Charaktererstellung, Multiklassen und mehr

Gearbox Software hat einige weitere Informationen zu den Neuerungen in "Tiny Tina's Wonderlands" verraten. Demnach können sich auch "Borderlands"-Fans auf so mache Änderung freuen.

2K Games und die zuständigen Entwickler von Gearbox Software präsentierten uns in dieser Woche einen ersten Gameplay-Trailer zum kommenden Loot-Shooter „Tiny Tina’s Wonderlands“. Inzwischen sind auch einige weitere Details zu den spielerischen Neuerungen enthüllt worden. Demnach werden „Borderlands“-Fans einige komplett neue Mechaniken erwarten können.

Einiges Neues für Borderlands-Fans

Unter anderem wird es erstmals eine Charaktererstellung geben, wobei man die Rasse, das physische Erscheinungsbild, die Stimme und sogar die Persönlichkeit des Charakters selbst festlegen kann. Man soll alle Auswahlmöglichkeiten frei miteinander kombinieren können. Des Weiteren wird es keine charakterspezifischen Gegenstände geben, sodass man vollkommene Freiheit erhalten wird.

Dies soll auch für die Fähigkeitsbäume gelten. In „Tiny Tina’s Wonderlands“ wird es sechs unterschiedliche Klassen geben, die allesamt einzigartige Fähigkeiten bieten werden. Erstmals wird man auch ein Multiklassen-Setup verwenden können. Neben der Hauptklasse wird man im Spielverlauf auch eine Nebenklasse aufwerten können, die nie geahnte Kombinationen ermöglichen werden. Während die Hauptklasse nicht mehr geändert werden kann, kann man die Nebenklasse wechseln, sobald man die Kampagne abgeschlossen hat. Allerdings haben die Entwickler noch keine konkreten Details zu den verfügbaren Klassen enthüllt.

Des Weiteren wird es Heldenpunkte geben, die man in Bereiche wie Stärke, Beweglichkeit, Intelligenz, Weisheit, Konstitution und Zauberei investieren kann. Die Heldenpunkte sind unabhängig von den Fähigkeitspunkten. Lediglich das Glück wird unabhängig von den Heldenwerten sein. Man kann es mit dem Abschluss einer Endgame-Herausforderung aufwerten.

Mehr zum Thema: Tiny Tina’s Wonderlands – Technische Details zum Next-Gen-Upgrade und der PS5-Version

Allerdings können sich Fans der Reihe auf eine direkte Fortsetzung der „Assault on Dragon’s Keep“-Erweiterung aus „Borderlands 2“ freuen. Somit wird Tiny Tina wieder 13 Jahre alt sein und den Aufbau der Kampagne als Spielleiter kontrollieren. Also kann man sich wieder auf eine Menge Chaos einstellen. Die Entwickler versprechen eine recht lineare Haupthandlung mit zahlreichen Nebenmissionen, wobei man auf fünf optionalen Karten auch Erkundungen anstellen kann. Diese werden zwar an die Haupthandlung gebunden sein, jedoch auch komplett eigenständige Geschichten bieten.

„Tiny Tina’s Wonderlands“ wird am 25. März 2022 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC erscheinen.

Quelle: GameSpot

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Tiny Tina's Wonderlands