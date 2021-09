Call of Duty 2022: Ein direkter Nachfolger zu Modern Warfare?

Aktuell arbeiten die Entwickler von Infinity Ward am nächsten Ableger der "Call of Duty"-Reihe, der 2022 erscheint. Unbestätigten Berichten zufolge haben wir es hier wohl mit einem direkten Nachfolger zum "Modern Warfare"-Reboot aus dem Jahr 2019 zu tun.

"Call of Duty 2022" entsteht bei Infinity Ward.

Während sich bei Activision und Sledgehammer Games alles um den nahenden Release von „Call of Duty: Vanguard“ im November dieses Jahres drehen dürfte, erreichten uns heute neue Gerüchte zur Zukunft der Reihe.

Da die „Call of Duty“-Ableger abwechselnd bei den drei Studios Infinity Ward, Treyarch und Sledgehammer Games entstehen, wird für „Call of Duty 2022“ Infinity Ward verantwortlich sein. Laut dem als verlässliche Quelle geltenden Insider Tom Henderson entsteht das nächste „Call of Duty“-Abenteuer aktuell unter dem Arbeitstitel beziehungsweise Codenamen „Project Cortez“.

Wird die Geschichte von Modern Warfare fortgesetzt?

Näher ins Detail konnte oder wollte Henderson allerdings nicht gehen und wies lediglich darauf hin, dass wir uns bei „Call of Duty 2022“ beziehungsweise „Project Cortez“ wohl auf einen direkten Nachfolger zum „Call of Duty: Modern Warfare“-Reboot freuen dürfen. „Es sieht so aus, als ob Call of Duty: 2022 den Codenamen Project Cortez trägt. Es wird erwartet, dass es eine Fortsetzung von Modern Warfare 2019 wird.“

Activision und Infinity Ward wollten sich zu den aktuellen Gerüchten um „Call of Duty 2022“ bisher nicht äußern. Derzeit dürfte aber ohnehin die Fertigstellung und Veröffentlichung von „Call of Duty: Vanguard“ im Fokus der internen Bemühungen stehen.

„Call of Duty: Vanguard“ wird am 5. November 2022 für den PC, die Xbox One, die Xbox Series X/S, die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erscheinen.

It looks like Call of Duty: 2022 is codenamed Project Cortez It’s expected to be a sequel to Modern Warfare 2019. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 13, 2021

