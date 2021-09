Call of Duty 2022: Kampf gegen Drogenkartelle? Gerücht zur Modern Warfare-Fortsetzung

Kommt 2022 eine Fortsetzung von "Modern Warfare"?

Die Gerüchteküche läuft seit einigen Monaten auf Hochtouren. Doch nicht immer sind die durchgesickerten Informationen an den Haaren herbeigezogen. Das könnte auch für das „Call of Duty“ des kommenden Jahres gelten. Nachdem der Insider Tom Henderson einschlägige Informationen ans Tageslicht brachte, möchte nun auch VGC etwas von den eigenen Quellen erfahren haben.

Zunächst behauptete Henderson, dass euch mit dem 2022er „Call of Duty“ ein Nachfolger des jüngsten „Modern Warfare“ erwartet. „Es sieht so aus, als ob Call of Duty 2022 den Codenamen Project Cortez trägt“, twitterte Henderson am Montag. „Es wird erwartet, dass es eine Fortsetzung von Modern Warfare 2019 sein wird.“

Die Bezeichnung „Project Cortez“ tauchte in dieser Woche in einer Liste von GeForce Now-Spielen auf, in der Infinity Ward als Entwickler aufgeführt ist. Nvidia behauptete später, dass die Liste nur für interne Zwecke gedacht sei und zum Teil spekulative Einträge enthält.

Gerücht zur Handlung

VGC konnte mittlerweile mit Personen sprechen, die laut der Angabe der Publikation mit den Plänen von Activision vertraut sind. Demnach wird die Fortsetzung von „Modern Warfare“ eine Kampagne beinhalten, in der US-Spezialeinheiten einen verdeckten Krieg gegen kolumbianische Drogenkartelle führen.

Der spekulierte Codename von „Modern Warfare 2“ würde in Einklang mit dem Harrison Ford-Film „Das Kartell“ aus dem Jahr 1994 stehen. Dessen Hauptbösewicht ist der Colonel Félix Cortez.

Bis die Details möglicherweise von Activision bestätigt werden, vergeht eine Weile. Erst im vergangenen Monat kündigte der Publisher mit „Call of Duty: Vanguard“ den neusten Teil der Blockbuster-Reihe an. Der Shooter wird am 5. November 2021 für PlayStation, Xbox und PC erscheinen. Mehr zum Spiel, darunter Details zur Beta, erfahrt ihr in unserer „Call of Duty Vanguard“-Übersicht.

