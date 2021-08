Call of Duty Vanguard: Release-Termin, Trailer und Editions

Activision hat in den Abendstunden "Call of Duty Vanguard" vorgestellt. Der Termin steht fest. Und auch die einzelnen Editions wurden enthüllt.

Activision hat „Call of Duty Vanguard“ vorgestellt. Die Enthüllung erfolgte wie im Vorfeld angekündigt in „Warzone“. Der Release-Termin steht fest und auch die Editions können ab sofort im PlayStation Store vorbestellt werden. Der Launch des Shooters erfolgt am 5. November 2021 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC.

Kämpft an verschiedenen WW2-Schauplätzen

„Call of Duty Vanguard“ versetzt euch an verschiedene Fronten des Zweiten Weltkriegs, darunter der Pazifik, Frankreich und Stalingrad. Ebenfalls könnt ihr euch „durch vorrückende Truppen in Nordafrika“ schießen.

„In einer fesselnde Einzelspielerkampagne erhebt sich eine Gruppe Soldaten aus verschiedenen Ländern gegen die größte Bedrohung der Welt. Spieler werden auch im unverwechselbaren Mehrspieler-Erlebnis und einer aufregenden, neuen Zombies-Erfahrung ihre Spuren hinterlassen“, so Activision in der heutigen Ankündigung.

„Call of Duty: Vanguard“ führt ebenfalls zu Veränderungen in „Warzone“, wobei plattformübergreifender Fortschritt und Crossgen-Gameplay möglich sind. Außerdem stehen nach dem Start kostenlose Inhaltsupdates auf dem Plan, die neue Mehrspielerkarten, Modi, saisonale Events, Feierlichkeiten mit der Community und mehr zum Spiel hinzufügen.

Schon zum Launch kommt der WW2-Shooter mit 20 Multiplayer-Maps daher. 16 dieser Schauplätze sollen eine Kern-Multiplayer-Erfahrung im 6v6-Format bieten. Darüber hinaus bestätigen die Entwickler den neuen Champion Hill-Modus, der in der kommenden Woche näher vorgestellt werden soll.

Editions enthüllt

Falls ihr „Call of Duty Vanguard“ erwerben möchtet, müsst ihr euch für eine von mehreren Editions entscheiden. Dazu zählen:

Standard-Edition für 69,99 Euro

Call of Duty: Vanguard

Vorab-Mehrspieler-Betazugang

Meisterkunstbauplan in BOCW/WZ

Operator Arthur Kingsley in BOCW/WZ

Frontlinie-Waffenpaket

Cross-Gen-Bundle für 79,99 Euro

Vanguard für PS4/PS5

Vorab-Mehrspieler-Betazugang

Meisterkunstbauplan in BOCW/WZ

Operator Arthur Kingsley in BOCW/WZ

Frontlinie-Waffenpaket

5 Stunden 2xWEP

Ultimate Edition für 109,99 Euro

Vanguard für PS4/PS5

Vorab-Mehrspieler-Betazugang

Meisterkunstbauplan in BOCW/WZ

Operator Arthur Kingsley in BOCW/WZ

Frontlinie-Waffenpaket

Einsatzgruppe 1-Paket

5 Stunden 2xEP + 5 Stunden 2xWEP

Vanguard-Battle Pass-Bundle

Vorbesteller von „Call of Duty Vanguard“ erhalten verschiedene Boni. Dazu zählt unter anderem der frühere Zugang zur offenen Beta.

Die Vorbesteller-Boni in der Übersicht:

Vorabzugang zur offenen Beta, zuerst auf PS4 und PS5

Waffenbauplan ‚Nachtüberfall‘-Meisterkunst, der sofort in „Call of Duty: Black Ops Cold War“ und „Warzone“ benutzt werden kann

Operator Arthur Kingsley, der zu einem späteren Zeitpunkt in „Call of Duty: Black Ops Cold War“ und „Warzone“ verwendet werden kann

„Die Möglichkeit, das Spiel schon vor dem Start zu laden

Erste Einblicke in den Shooter liefert der folgende Trailer, der heute veröffentlicht wurde:

