Lemnis Gate: Gameplay-Trailer stellt euch den ungewöhnlichen Shooter vor

"Lemnis Gate" erscheint Ende des Monats.

Nach einer kurzfristigen Verschiebung wird der strategische Shooter „Lemnis Gate“ Ende des Monats für die Konsolen sowie den PC veröffentlicht.

Zu den Besonderheiten von „Lemnis Gate“ gehört die Tatsache, dass die Gefechte des Shooters quasi rundenbasiert ausgetragen werden und einiges an strategischem Denken voraussetzen. Um euch den ungewöhnlichen Shooter kurz vor dem Release noch einmal vorzustellen und euch einen Blick auf die tragenden Spielmechaniken zu ermöglichen, stellten die Entwickler von Ratloop Games Canada einen frischen Gameplay-Trailer bereit.

Meistert eine 25-sekündige Zeitschleife

Offiziellen Angaben zufolge macht ihr euch in „Lemnis Gate“ daran, eine Zeitschleife und die damit verbundenen Gefechte zu meistern. Eure Aufgabe besteht darin, eure Widersacher mit Stil und Raffinesse in einer 25-sekündigen Zeitschleife mit fünf abwechselnden Zügen in vierdimensionalen Kämpfen zu besiegen. Für die nötige Abwechslung sorgen dabei unterschiedliche Agenten mit individuellen Stärken und Fähigkeiten.

Zum Thema: Lemnis Gate: Strategischer Shooter für die PS5 bestätigt – Neuer Trailer

„Lemnis Gate spielt mit der Zeit und kombiniert rundenbasierte Strategie mit taktischem Egoshooter-Gameplay, um für eine unglaublich intensive Mehrspielererfahrung zu sorgen. Stürze dich in den vierdimensionalen Kampf und beweise, dass du nicht nur aus Muskeln bestehst“, führen die Entwickler aus.

„Lemnis Gate“ erscheint am 28. September 2021.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Lemnis Gate