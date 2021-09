UK-Charts: Nintendos Switch dominiert – Wie schlagen sich Lost Judgment & Death Stranding?

"Lost Judgment": Der Großteil der britischen Verkäufe entfällt auf die PlayStation-Systeme.

Zum Start in die neue Woche stellten Gamesindustry.biz und die Marktforscher von GfK Chart-Track die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien bereit.

Wie gehabt, werden in diesen lediglich die Verkäufe über den Einzelhandel berücksichtigt. Wie ein Blick auf die Software-Charts verdeutlicht, setzt Nintendos Switch ihren Siegeszug in Großbritannien nahtlos fort. So legten die Verkaufszahlen von „Mario Kart 8 Deluxe“ im Vergleich mit der Vorwoche beispielsweise um 20 Prozent zu. Dadurch sprang der beliebte Fun-Racer in der vergangenen Woche einmal mehr an die Spitze der britischen Retail-Charts.

Auf den weiteren Plätzen folgen mit der Switch-Version von „Minecraft“ sowie dem sympathischen Insel-Abenteuer „Animal Crossing: New Horizons“ zwei weitere Spiele für Nintendos Switch. „Deathloop“, der Spitzenreiter der Vorwoche hatte in der letzten Woche mit einbrechenden Verkaufszahlen zu kämpfen und fand sich auf dem fünften Rang ein.

Der einzige Neueinsteiger in den Top 10, der Action-Titel „Lost Judgment“, stieg auf dem vierten Platz ein. Bemerkenswert ist hier, dass neun von zehn verkauften Retail-Einheiten in Großbritannien auf die PlayStation-Plattformen entfielen. Laut Gfk Chart-Track stemmte die PS5-Version von „Lost Judgment“ 62 Prozent der über den britischen Einzelhandel abgesetzten Kopien. 28 Prozent wiederum entfielen auf die PS4-Fassung.

Der PS5-exklusive „Death Stranding: Director’s Cut“ verpasste die Top 10 haarscharf und stieg in der vergangenen Woche auf dem elften Rang ein. Anbei die Top 10 der letzten Woche in der Übersicht.

UK-Charts: Die Top 10 der letzten Woche (Retail-only)

Mario Kart 8 Deluxe Minecraft (Nintendo Switch Edition) Animal Crossing: New Horizons Lost Judgment Deathloop Grand Theft Auto 5 Super Mario 3D World + Bowser’s Fury F1 2021 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales WarioWare: Get It Together

