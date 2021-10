Genshin Impact: Termin und Trailer zu Version 2.2 – Tsurumi Island, Thoma und mehr

In der nächsten Woche wird ein neues umfangreiches Update für „Genshin Impact“ erscheinen. Wie miHoYo bekanntgegeben hat, wird das Update „Into the Perilous Labyrinth of Fog“ am 13. Oktober 2021 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, den PC, iOS und Android erscheinen.

Im Nebel verborgen

Mit der Version 2.2 wird das Rollenspiel die letzte der sechs Hauptinsel Inazumas, einen neuen spielbaren Charakter sowie einige neue Herausforderungen und Minispiele erhalten, mit denen man sich neue Belohnungen verdienen kann. Wer sich „Savior From Another World“ Aloy noch nicht gesichert hat, kann sie kostenlos ergattern.

Tsurumi Island ist Inazumas letzte Hauptinsel, die in einem dichten Nebel verborgen liegt. Die Reisenden müssen auf der Hut sein, wenn sie durch den Nebel schreiten, da die Rifthounds die Deckung nutzen, um auf Jagd zu gehen. Da sie den Korrosion-Status verteilen, können sie auch über die Zeit hinweg stets Schaden anrichten. Im „Shadow of the Ancients“-Event wird man Mondstadt, Liyue und Inazuma erkunden müssen.

Mehr zum Thema: Genshin Impact – Nach Review-Bombing – Entwickler wollen Feedback der Spieler berücksichtigen

Als neuer Vier-Sterne-Charakter wird Thoma ins Spiel kommen, der eine Feuer-Vision und einen Stab als Waffe verwendet. Mit einer starken Verteidigung und einigen Buff-Fähigkeiten stellt Thoma auch einen starken Teamkameraden dar. Außerdem werden auch neue saisonale Events ins Spiel kommen, die schwierige Kämpfe und wertvolle Belohnungen versprechen. Das Update soll auch einige Optimierungen am Gameplay mit sich bringen.

Damit man bereits einen Eindruck von den neuen Inhalten erhält, haben die Entwickler auch einen entsprechenden Trailer bereitgestellt.

