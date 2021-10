Ghost Recon: Frontline? Ubisoft bestätigt Ankündigung am heutigen Dienstag Abend

Wie Ubisoft bekannt gab, wird am heutigen Dienstag Abend der neueste Ableger der "Ghost Recon"-Reihe vorgestellt. Unbestätigten Gerüchten zufolge könnten wir es hier mit dem kürzlich geleakten "Ghost Recon Frontline" zu tun haben.

Ubisoft enthüllt heute Abend einen neuen "Ghost Recon"-Titel.

Vor ein paar Stunden kam das Gerücht auf, dass Ubisoft an einem neuen Ableger der „Ghost Recon“ arbeitet, der unter dem Namen „Frontline“ ins Rennen geschickt wird.

Ihren Ursprung fanden die Gerüchte um „Ghost Recon Frontline“ auf der Uplay-Plattform, auf der ein mittlerweile wieder entfernter Banner auf einen geschlossenen Beta-Test zum Shooter hindeutete. Nachdem das besagte Banner umgehend wieder entfernt wurde, gab Ubisoft so eben bekannt, dass am heutigen Dienstag Abend in der Tat ein neuer „Ghost Recon“-Titel vorgestellt wird.

Gefechte in einem modernen Setting?

Die offizielle Enthüllung des nächsten „Ghost Recon“-Kapitels, bei dem es sich aller Voraussicht nach um „Frontline“ handelt, erfolgt um 20 Uhr unserer Zeit. Die für den Uplay-Eintrag genutzte Grafik ließ die Vermutung zu, dass uns „Ghost Recon Frontline“ ein modernes Setting bieten wird, in dem die Gefechte mit entsprechenden Waffen ausgetragen werden.

Auch Drohnen, Hubschrauber, Humvees, Berge und Nadelwälder sowie Hinweise auf einen Coop-Modus waren auf der Uplay-Grafik zu sehen. Weitere Details zum nächsten „Ghost Recon“-Ableger beziehungsweise „Ghost Recon Frontline“ folgen im Laufe des heutige Dienstag Abends.

Der letzte Ableger in Form des kommerziell nur bedingt erfolgreichen „Ghost Recon: Breakpoint“ erschien im Jahr 2019.

