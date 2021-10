Rainbow Six Siege: Halloween-Fans aufgepasst – Das Doctor’s Curse Event kehrt zurück

Wie die Entwickler von Ubisoft bekannt gaben, dürfen sich die Spieler von "Rainbow Six Siege" auch in diesem Jahr über das "Doctor's Curse" genannte Halloween-Event freuen. Wir verraten euch, welche Inhalte im Rahmen der Festlichkeiten im Detail geboten werden.

Passend zum nahenden Halloween-Fest kündigen die verschiedenen Entwickler und Publisher aktuell entsprechende Events in den hauseigenen Spielen an.

Darunter auch die Verantwortlichen von Ubisoft, die im Rahmen einer aktuellen Mitteilung bekannt gaben, dass sich die Spieler von „Rainbow Six Siege“ in diesem Jahr über eine Rückkehr des „Doctor’s Curse“ genannten Halloween-Events freuen dürfen. Dieses startet am heutigen Dienstag und wird bis zum 2. November 2021 zur Verfügung stehen. Das „Doctor’s Curse“-Event bringt den „Monsterjagd-Modus“ auf einer schaurigen und überarbeiteten Version von „Frankensteins Freizeitpark“ zurück, in dem die schrecklichen Abscheulichkeiten des Doctors umherstreifen. Dieses Mal werden werden die Monster hier jedoch von Monstern gejagt, wie es von offizieller Seite weiter heißt.

Eine neue Version des Monsterjagd-Modus für zehn Spieler

In der neuen Version des „Monsterjagd-Modus“, in dem zwei Teams mit jeweils fünf Spielern gegeneinander antreten, haben sich mit Lion und Jackal zwei Monster den Monsterjägern angeschlossen. „Die Sledges sind zurück und schwingen erneut ihre Sledgehämmer als Waffen. Zudem besitzen sie ein Gadget, welches durch drei einzigartige Operator Skins bestimmt wird: Eyenox Model III (Jackal), Herzschlagsensor (Pulse) und EE-ONE-D (Lion)“, so die offizielle Beschreibung weiter.

Mit Lesion, Frost, Kapkan, Smoke und Ela sowie Aruni und Melusin warten insgesamt fünf unterschiedliche Monster darauf, zur Strecke gebracht zu werden. Die verteidigenden Monster haben keine Waffen, verfügen jedoch über einzigartige Fallen und Fähigkeiten, die speziell für diesen Modus entworfen wurden. Das Ziel der angreifenden Monster besteht darin, alle Gegner zu töten, während die verteidigenden Monster versuchen müssen, die Runde zu überleben.

Ebenfalls ein Comeback feiert die sogenannte „Doktor’s Curse Kollektion“, die Bundles für Smoke, Kapkan, Frost, Lesion, Doc, Bandit und Ela enthält. „Die Bundles sind für je 1680 R6 Credits oder über die Kollektionpacks für je 300 R6 Credits erhältlich. Jeder, der sich von morgen bis zum 2. November einloggt, erhält ein kostenloses Paket für Doktor’s Curse und kann drei weitere Pakete erhalten, indem Ubisoft-Herausforderungen absolviert werden“, heißt es hierzu.

