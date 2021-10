The Last of Us TV-Serie: Pedro Pascal und weitere Bilder vom Set

"The Last of Us" erobert als Serie die TVs. Vor der Fertigstellung trafen weitere Bilder ein, die euch einen Blick auf den Drehort werfen lassen. Auch Pedro Pascal ist zu sehen.

Naughty Dog brachte kürzlich erstes Bildmaterial in den Umlauf.

Die Produktion der TV-Serie zu „The Last of Us“ befindet sich auf Hochtouren. Während das finale Ergebnis noch eine Weile auf sich warten lässt, tauchen hin und wieder Bilder vom Set auf. Der neuste Schwung an Impressionen zeigt nicht nur den verwüsteten Schauplatz. Auch Pedro Pascal ist zu sehen.

Das Bild, das von der Twitter-Nutzerin Kristin Raworth fotografiert wurde, hat keine allzu berauschende Qualität. Doch gewährt es einen Blick auf den Schauspieler, der die Hauptfigur Joel spielt. Leider ist sein Gesicht von einer Maske verdeckt.

Finally! Pedro Pascal (Joel) is photographed for the first time on the set of The Last of Us HBO in Edmonton, AB

📸 @KristinRaworth pic.twitter.com/6XcXpyuEvy — The Last of Us on HBO – Status (@HBOsTheLastofUs) October 13, 2021

Die Natur holt sich ihr Reich zurück

Andere Bilder vom Set zeigen, wie die Natur beginnt, in der postapokalyptischen Welt der Serie eine Stadt zurückzuerobern. Zu erkennen sind allerlei Fahrzeuge, die in der neuen Situation recht nutzlos geworden sind und von Pflanzen überwuchert wurden. Ebenfalls sind überall Trümmer zu erkennen. Lediglich einige Gebäude im Hintergrund werden offenbar erst während der Postproduktion in die postapokalyptische Welt versetzt.

Das erste offizielle Foto aus der TV-Adaption von „The Last of Us“ wurde von Naughty Dog Ende September veröffentlicht und zeigt die Hauptfiguren Joel und Ellie (gespielt von Bella Ramsey) von hinten, wie sie ein abgestürztes Flugzeug in der Ferne beobachten.

Some more amazing shots from the set of #TheLastofUs. 🌿 📸 jefrosonic | Instagram pic.twitter.com/2hxuc6ulkF — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) October 12, 2021

Die Verfilmung von „The Last of Us“ ist die erste TV-Serie von PlayStation Productions, einem Studio, das von Sony Interactive Entertainment gegründet wurde, um die Spiele für Film und Fernsehen zu adaptieren.

Die Produktion, die im Juni 2022 abgeschlossen sein soll, wird voraussichtlich die Ereignisse von „The Last of Us“ abdecken, das 2013 veröffentlicht wurde, und könnte auch Inhalte enthalten, die auf „The Last of Us Part 2“ aus dem Jahr 2020 basieren. Craig Mazin, der Schöpfer von „Chernobyl“, ist neben Druckmann Co-Autor und ausführender Produzent der Serie.

Im vergangenen Februar wurden die „Game of Thrones“-Darsteller Pedro Pascal und Bella Ramsey für die Hauptrollen Joel und Ellie besetzt. Nico Parker, Tochter der Schauspielerin Thandie Newton, spielt Joels Tochter Sarah. Weitere Meldungen zur TV-Serie von „The Last of Us“ sind in unserer Themen-Übersicht aufgelistet.

Night photos from the set of The Last of Us 📸 thca2z on IG pic.twitter.com/ZRSXsqUWRV — The Last of Us on HBO – Status (@HBOsTheLastofUs) October 13, 2021

Edmonton is providing beautiful images from the universe of The Last of Us on TV. These photos taken by taaaycole from the IG are breathtaking. pic.twitter.com/YuBlekQlWm — The Last of Us on HBO – Status (@HBOsTheLastofUs) October 13, 2021

„The Last of Us is filming across the street at the Alberta Legislature today and we have a pretty nice afternoon view of the behind-the-scenes. 🎥“https://t.co/HzcDxW1sLV pic.twitter.com/pIi6BooT1E — The Last of Us on HBO – Status (@HBOsTheLastofUs) October 13, 2021

