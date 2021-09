The Last of Us: Erstes Bild der TV-Serie veröffentlicht

Im Rahmen des diesjährigen „The Last of Us“-Tages haben die Verantwortlichen von Naughty Dog auch ein erstes Bild zu der kommenden HBO-Fernsehserie veröffentlicht. Neil Druckmann, der Creative Director hinter den Spielen, hat via Twitter ein Bild veröffentlicht, in dem man bereits Joel und Ellie sehen kann. Die beliebten Charaktere werden von Pedro Pascal und Bella Ramsey verkörpert.

Druckmann, der auch als Drehbuchautor und Regisseur an der TV-Serie beteiligt ist, betonte, dass er überwältigt war, als er Pascal und Ramsey erstmals im vollen Kostüm sah. Er hatte das Gefühl, dass Joel und Ellie wahrhaftig vor ihm stehen. Er kann es nicht erwarten, den Fans mehr zu der Fernsehserie zu zeigen.

Allerdings konnte Naughty Dog noch keinen Starttermin für die Serie nennen. Sobald entsprechende Informationen mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Mit der ersten Staffel der Fernsehserie soll auch der erste Teil der „The Last of Us“-Spiele nacherzählt werden. Nichtsdestotrotz wird es komplett neue Szenen, Charaktere und Geschichten geben, die auch Fans der Spiele noch tiefer in die Welt eintauchen lassen sollen. Die Erwartungen seitens HBO sind ebenfalls recht hoch, nachdem man finanziell ein hohes Risiko eingeht.

When I first saw them on set in full costume, I was like: „Hooooooly shit! It’s Joel & Ellie! 😭!“

The @HBO adaptation of @Naughty_Dog’s The Last of Us is full steam ahead!

Can’t wait to show you more (from all of our projects!) Happy #TLoUDay!!! pic.twitter.com/trq9N340FW

— Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) September 27, 2021