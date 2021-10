The Last of Us TV-Serie: Weitere Bilder vom Set veröffentlicht

Aus "The Last of Us" wird eine TV-Serie. Einen aussagekräftigen Trailer mit den wichtigsten Figuren gibt es zwar noch nicht. Allerdings trafen weitere Bilder vom Filmset ein.

"The Last of Us" hat schon fast zehn Jahre auf dem Buckel.

Mit „The Last of Us“ und dem Sequel „The Last of Us Part 2“ konnte Naughty Dog Millionen Spieler begeistern. Nicht weniger Leute dürften gespannt auf die kommende TV-Serie warten.

Während finale Einblicke in die Produktion auf sich warten lassen, verdeutlichen weitere Bilder vom Set, wohin die Reise geht. Wie schon in der Vorlage werdet ihr in eine postapokalyptische Welt versetzt, in der Schrott und Zerstörung das Stadtbild dominieren.

Zu sehen sind auf den Bildern zur TV-Serie von „The Last of Us“ unter anderem verrostete und zugewucherte Autos, bei denen immerhin das Nummernschild glänzt. Auch Häuser wurden präpariert. Hier ist davon auszugehen, dass die weiteren Spuren der Zerstörung digital in der Nachproduktion eingebracht werden.

„Downtown, Rice Howard Way looks like the end of the world, but Edmontonians walking by say the apocalypse never looked so good.“ The Last of Us on https://t.co/3hy5UHQehz pic.twitter.com/6hi7fhXLTL — The Last of Us on HBO – Status (@HBOsTheLastofUs) October 7, 2021

The details of The Last of Us in Edmonton are meticulously impressive. 📸 okcomputer14https://t.co/SoXcNBprwU pic.twitter.com/zaJzxjpYGw — The Last of Us on HBO – Status (@HBOsTheLastofUs) October 6, 2021

Ein weiteres Bild vom Set wurde auf Reddit veröffentlicht.

Die Produktion der „The Last of Us“-Serie wird voraussichtlich im Juni 2022 abgeschlossen sein. Aufgegriffen werden offenbar die Ereignisse von „The Last of Us“ aus dem Jahr 2013. Möglicherweise tauchen ebenfalls Szenen auf, die eher auf „The Last of Us Part 2“ basieren.

Im Februar des laufenden Jahres wurden die „Game of Thrones“-Darsteller Pedro Pascal und Bella Ramsey für die Hauptrollen Joel und Ellie besetzt. Nico Parker, die in „Dumbo“ mitspielte und die Tochter der Schauspielerin Thandie Newton ist, spielt Joels Tochter Sarah. Mehr zur TV-Serie von „The Last of Us“ ist in unserer Themen-Übersicht aufgelistet.

