US-Charts: PS5 durchbrach im September 2021 die Dominanz der Switch – Madden NFL 22 an der Spitze

33 Monate am Stück stellte Nintendo mit der Switch die meistverkaufte Konsole in den USA. Ein beeindruckender Siegeszug, der im September 2021 von der PlayStation 5 durchbrochen wurde - sowohl hinsichtlich des generierten Umsatzes als auch der abgesetzten Systeme.

USA: Die PS5 schwang sich im September zur meistverkauften Konsole auf.

Nach dem enttäuschenden Abschneiden der Wii U legte Nintendo mit der Switch vor allem in Japan und den USA ein beeindruckendes Comeback hin und dominierte die Hardware-Charts der Vergangenheit quasi nach Belieben.

In den USA sorgte die Switch in den vergangenen Jahren für einen neuen Rekord, der auf absehbare Zeit wohl nicht mehr getoppt werden dürfte. So gelang es Nintendo auf dem US-amerikanischen Markt, mit der Switch 33 Monate am Stück die meistverkaufte Plattform zu stellen. Oder anders ausgedrückt: Seit der PlayStation 4 im November 2018 sicherte sich nur noch die Switch den Titel der meistverkauften Konsole eines Monats. Ein Siegeszug, der nun von der PlayStation 5 durchbrochen wurde.

PlayStation 5 und Switch teilen sich 2021 die Spitze der US-Charts

Wie Mat Piscatella, seines Zeichens Executive Director & Video Game Industry Advisor bei den Marktforschern der NPD Group, bestätigte, schwang sich die PlayStation 5 im September 2021 zur meistverkauften Konsole in den USA auf und beendete damit den 33-monatigen Siegeszug der Switch. Sowohl hinsichtlich des generierten Umsatzes als auch der verkauften Einheiten sicherte sich die PlayStation 5 im vergangenen Monat den Spitzenplatz der US-amerikanischen Hardware-Charts.

Zum Thema: UK-Charts: FIFA 22 trotz rückläufiger Retail-Zahlen an der Spitze

Weiter führte Piscatella aus, dass sich die PlayStation 5 und die Switch in diesem Jahr die Spitzenposition der US-Hardware-Charts teilen. Während die PlayStation 5 auf das gesamte Jahr 2021 gesehen bei den mit dem Verkauf der Hardware generierten Umsätzen die Nase vorne hat, handelt es sich bei der Switch weiterhin um die meistverkaufte Konsole des Jahres 2021.

Dominiert wurden die US-Software-Charts im September 2021 von Sport-Titeln, die die ersten drei Plätze unter sich ausmachten. Den Spitzenplatz sicherte sich „Madden NFL 2022“ – gefolgt von den Neueinsteigern „FIFA 22“ und „NBA 2K22“. Zu den weiteren Neueinsteigern im vergangenen Monat gehörten die Action-Rollenspiel-Neuauflage „Diablo 2 Resurrected“, „Tales of Arise“ oder das Adventure „Life is Strange: True Colors“ aus dem Hause Deck Nine Games.

Anbei die Übersicht über die Top 20 der US-Software-Charts im September 2021.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5