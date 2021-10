Saints Row: Eröffnungsmission im Gameplay-Video

In "Saints Row" seid ihr wieder sehr mobil.

„Saints Row“ wird zwar erst im kommenden Jahr veröffentlicht. Doch die Redakteure von Game Informer bringen regelmäßig neue Gameplay-Videos in den Umlauf, die euch einen Blick auf das Reboot werfen lassen.

Eröffnungsmission im Fokus

Nachdem zuletzt eingeworfen werden konnte und sowohl diein den Fokus rückten, zeigt das neue Gameplay-Video, das ihr euch unterhalb dieser Zeilen in voller Länge anschauen könnt, die Eröffnungsmission des Open-World-Titels.

Nach dem Start des Videos zu „Saints Row“ könnt ihr unter anderem dabei zuschauen, wie der Spieler mit einem Fahrzeug durch den Schauplatz düst und dabei nicht zuletzt die Cops abschüttelt.

Auch ist zu sehen, dass die Fahrzeuge des Titels durchaus Schaden nehmen können, wenn auch mitunter in einer recht übertriebenen Art und Weise, was vor allem für Explosionen gilt. Im weiteren Verlauf des Clips wird reichlich geschossen, wobei natürlich eine Menge Blut fließt.

Bis ihr selbst Hand anlegen und die Spielwelt des Titels erkunden könnt, vergehen noch einige Monate: Erscheinen wird „Saints Row“ am 25. Februar 2022 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Weitere Details zum Spiel könnt ihr in unserer noch recht jungen Themen-Übersicht entnehmen. Nachfolgend die Videoszenen, die euch euch die Eröffnungsmission des Titels zeigen.

