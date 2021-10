GTA III – Definitive Edition: Als Standalone-Titel für PlayStation Now bestätigt

"GTA III" aus der Definitive Edition wird in das PS Now-Angebot aufgenommen.

Heute verkündete Rockstar Games den Erscheinungstermin und den Preis von der „GTA Trilogy – The Definitive Edition“. Gleichzeitig wurde ein Trailer herausgebracht, der die grafischen Verbesserungen aufzeigt.

Für die Remastered-Trilogie müssen die Spieler 59,99 Euro hinblättern. Mitglieder von PlayStation Now werden jedoch am 7. Dezember die Möglichkeit erhalten, sich einen der drei Ableger kostenlos herunterzuladen. Dabei handelt es sich um „GTA III“ aus dem Jahr 2001. Der PS2-Klassiker feiert heute übrigens seinen 20. Geburtstag.

Eine Revolution des Open World-Genres

„GTA III“ war der erste Teil in der beliebten Open World-Reihe, der in einer dreidimensionalen Spielwelt angesiedelt wurde. Auch die Erzählung einer filmähnlichen Gangster-Story mittels Zwischensequenzen war etwas gänzlich neues.

Ihr schlüpft in die Rolle eines namenlosen und stummen Gangsters, der heute unter dem Namen Claude Speed bekannt ist. Nach einem folgenschweren Verrat sinnt er auf Rache und beginnt damit, sich in der fiktiven Stadt Liberty City (angelehnt an New York) hochzuarbeiten.

Genau wie in den anderen beiden Ablegern dürft ihr euch auf eine aufgehübschte Grafik, verbesserte Steuerung und plattformspezifische Funktionen freuen. Auf den New-Gen-Konsolen wird eine 4K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde geboten.

Darüber hinaus dürfen sich Game Pass-Nutzer gleich zum offiziellen Release über „GTA San Andreas“ freuen. Der finale Ableger der Trilogie beeindruckte zur damaligen Zeit mit seinem gewaltigen Umfang und hat sich weltweit geschätzt 30 Millionen Mal verkauft.

Die „GTA Trilogy – The Definitive Edition“ kommt am 11. November für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC in den Handel. Die mobilen Versionen folgen nächstes Jahr.

