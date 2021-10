Persona: Die Reihe hat 15 Millionen verkaufte Einheiten erreicht

In wenigen Wochen erscheint für die Nintendo Switch der neueste Teil der „Shin Megami Tensei“-Reihe. Ursprünglich hatte Atlus auch die „Persona“-Spiele als Spin-Off der okkulten Japano-Rollenspiele auf den Markt gebracht. Nun hat SEGA die aktuellsten Verkaufszahlen der beiden Reihen verraten, laut denen das Spin-Off allmählich das Original einholt.

Holt auf die Mutterreihe auf

Laut Sega Sammys Investorenbericht konnte die „Persona“-Reihe zwischen März 2020 und März 2021 knapp zwei Millionen Einheiten verkaufen und inzwischen die Gesamtverkaufsmarke von 15 Millionen Einheiten durchbrechen. Allerdings hat der Publisher im gleichen Bericht auch einige andere Zeiträume für die verschiedenen Spiele genannt.

Demnach hatte „Persona 5 Golden“ von März 2020 bis Juni 2021 eine Million Einheiten verkauft, während „Persona 5 Strikers“ bis April 2021 1,3 Millionen Verkäufe erzielen konnte. Deshalb könnten die Gesamtverkaufszahlen der Reihe sogar noch etwas höher ausfallen. Währenddessen konnte die Hauptreihe insgesamt 17,7 Millionen verkaufte Einheiten erreichen.

„Persona“ nahm seinen Anfang 1996 und konnte seitdem insgesamt sechs Hauptteile und eine Vielzahl weiterer Spin-Offs hervorbringen. Die Spieler konnten sich in den „Dancing“-Spielen ihrer Tanzwut hingeben oder in den beiden „Arena“-Ablegern auch in Kampfspielen auf die Nase hauen. Für den Nintendo 3DS erschien mit den beiden „Persona Q“-Teilen auch neue Abenteuer im Chibi-Look, die die bekannten Helden aus den Hauptteilen in weiteren Geschichten verfügbar machten. Zuletzt hatte „Persona 5 Strikers“ auch ein Action-Rollenspiel im Musou-Stil geboten.

