Battlefield 2042: Gameplay-Trailer zeigt die Maps Renewal, Breakaway und Discarded

Renewal, Breakaway und Discarded: In einem weiteren Gameplay-Video zu "Battlefield 2042" werden die drei Maps vorgestellt. Erscheinen wird der Shooter im kommenden November.

DICE hat heute ein neues Gameplay-Video zu „Battlefield 2042“ veröffentlicht, in dem wir zum ersten Mal einen echten Blick auf die Karten Discarded (Abgelegt), Renewal (Neuanfang) und Breakaway (Umbruch) werfen können. Ebenfalls zu erkennen ist eine neue Spezialisten-Aktion.

Das erwartet euch auf den drei Maps

Nachfolgend die Infos zu den Schlachtfeldern:

Abgelegt: Entlang eines strategisch wichtigen Abschnitts der Westküste Indiens sind gewaltige Schiffe gestrandet und werden ausgeschlachtet. Ihr kämpft auf den Rümpfen der Giganten und passt euch den Stürmen an.

Entlang eines strategisch wichtigen Abschnitts der Westküste Indiens sind gewaltige Schiffe gestrandet und werden ausgeschlachtet. Ihr kämpft auf den Rümpfen der Giganten und passt euch den Stürmen an. Neuanfang: Auf dieser Karte steht eine riesige Mauer im Mittelpunkt, die wohlhabende, von Menschen geschaffene landwirtschaftliche Bereiche sichern soll. Im Spielverlauf sichert ihr die Zugangspunkte und die enormen Tore der Mauer.

Auf dieser Karte steht eine riesige Mauer im Mittelpunkt, die wohlhabende, von Menschen geschaffene landwirtschaftliche Bereiche sichern soll. Im Spielverlauf sichert ihr die Zugangspunkte und die enormen Tore der Mauer. Breakaway: Auf dieser Karte, auf der die Ölförderung das gefrorene Gebiet zu einem strategischen Brennpunkt gemacht hat, sollt ihr vorsichtig agieren. Ihr verwendet zerstörbare Treibstofftanks und Silos, die nach der Zerstörung Trümmerfelder und Dauerbrände hinterlassen.

Die Karten von „Battlefield 2042“ sollen „völlig neue Spielerlebnisse mit noch nie dagewesener Größe und Auswahl im Gameplay“ bieten, so das Versprechen von DICE und Electronic Arts. Bis zu 128 Spieler werden auf den Karten unterstützt, zumindest auf New-Gen-Systemen. Ziel sei es gewesen, eine einzigartige Erfahrung zu bieten, die sich „direkt auf die Strategie für dich und deinen Trupp auswirkt“.

Die Schlachtfelder von „Battlefield 2042“ haben mehrere unterschiedliche Kampfgebiete in einem einzigen Spielbereich. Damit sollen mehr Abwechselung und ein sinnvolleres Fahrzeug-Gameplay erschaffen werden.

Weitere Meldungen zu Battlefield 2042:

„Battlefield 2042“ wird am 19. November 2021 veröffentlicht. Der Early Access startet bereits am 12. November 2021. In unserer Newsübersicht findet ihr im Vorfeld weitere Meldungen zu „Battlefield 2042“. Nachfolgend das anfangs erwähnte Gameplay-Material zu den Maps:

Video auf Youtube anschauen

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Battlefield 2042